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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7202720372047205>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:49

  Captain Obvious написав:
  Zebra написав:Под 20% годовых ОВГЗ - прямой путь к кратному девалу в перспективе.


Перезаймут. :)

Перезаймут из того, что напечатают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:55

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:
  Zebra написав:Под 20% годовых ОВГЗ - прямой путь к кратному девалу в перспективе.

Перезаймут. :)

Перезаймут из того, что напечатают.

Возможно, что-то знают?
И делают в рамках своих знаний нечто правильное, раз курс под НГ в кои то годы 27.5?
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:58

  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

Продовжили на 19 днів? Не на місяць, не на два, три? Круто, що скажеш :mrgreen:
Doctor
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:03

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Перезаймут из того, что напечатают.

Для тих хто має мізкі, просто цифри, якщо хто не доганяє, опублікую коментар (коротко - номінальний ВВП в третьому кварталі 2018 року виріс за рік 13,06% це самий високий показник в Європі, а за три квартали ВВП України склав 92,84 млрд доларів, а це +17,34% за рік, це також найвище в Європі) і для українофобів, всепропальщиків, ольгінців, вати яка тут на роботі, порохофобів, гройсманофобів, урядофобів, лайнонавениляторикидал і т.і. Тому думаєм, думаєм, думаєм .. ну це для тих в кого є чим :wink:

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:09

  ЧИА написав:Возможно, что-то знают?
И делают в рамках своих знаний нечто правильное, раз курс под НГ в кои то годы 27.5?

За 20 лет существования гривны они точно знали что делали.

Операция "вытрясти" из аленей свободно-конвертируемую валюту, которая прописана в займах и напихать лосям резанной бумаги.

У кого основная долларовая котлета накапливалась на протяжении не одного года, сидит спокойно и не рыпается. Даже кто летом покупал - рыпаться нет смысла. Смысл имеет рыпаться начиная от курса 31.ХХ
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:10

  Captain Obvious написав:Перезаймут. :)

И переотдадут,а потом снова перезаймут,но наверное дороже)))

А если не перезаймут,то утекут или об этом подумают позже.

А как вам всем финт ушами,летние котировки в декабре,акция от НБУ,такого ещё не было,июль начался при лежащем снеге :lol:

А на конец месяца маленькая ракета:возврат НДС и распильчик бюджета,но соломка мощная подстелена,если и вырастут с 27.50,то до 28 максимум,отакЭ 8)

А вообще картина радужная,энергетический импорт камнем вниз по ценам,наши экспортные позиции бодрячком,деньжат налили,скоро весна,можно даже урывками Либо почитать и закинуть нога на ногу,но не в летнем гамаке,а на диванчике у компа...
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:16

  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

оставьте ваши ватные мечты.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:20


То есть сперва было "транш не дадут", а теперь стало "дадут, но в последний раз".
Вроде "умный" человек, а такое с помоек тащите.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:28

  Captain Obvious написав:
  tea написав:
  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

Правда? :shock:
А що трапилось? :shock:
П.С.Переживаю за Харків.Є хто з Харкова?Не бомблять?

Руснявый вброс.
Не обращай внимания.

Кнопікс - форумчанин зі стажем.Якщо не зраджує пам"ять - з Донецької області.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:29

ниже 27.5 не уйдем?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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