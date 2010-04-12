Перезаймут из того, что напечатают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:49
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:55
Возможно, что-то знают?
И делают в рамках своих знаний нечто правильное, раз курс под НГ в кои то годы 27.5?
и это пройдет
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:58
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:03
Re: Валютный рынок в контексте
Для тих хто має мізкі, просто цифри, якщо хто не доганяє, опублікую коментар (коротко - номінальний ВВП в третьому кварталі 2018 року виріс за рік 13,06% це самий високий показник в Європі, а за три квартали ВВП України склав 92,84 млрд доларів, а це +17,34% за рік, це також найвище в Європі) і для українофобів, всепропальщиків, ольгінців, вати яка тут на роботі, порохофобів, гройсманофобів, урядофобів, лайнонавениляторикидал і т.і. Тому думаєм, думаєм, думаєм .. ну це для тих в кого є чим
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:09
За 20 лет существования гривны они точно знали что делали.
Операция "вытрясти" из аленей свободно-конвертируемую валюту, которая прописана в займах и напихать лосям резанной бумаги.
У кого основная долларовая котлета накапливалась на протяжении не одного года, сидит спокойно и не рыпается. Даже кто летом покупал - рыпаться нет смысла. Смысл имеет рыпаться начиная от курса 31.ХХ
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:16
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:20
То есть сперва было "транш не дадут", а теперь стало "дадут, но в последний раз".
Вроде "умный" человек, а такое с помоек тащите.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:28
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:29
ниже 27.5 не уйдем?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:33
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