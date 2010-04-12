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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:33
knoppixx написав:
Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019
knoppixx написав:
Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.
Вообще-то, такой инсайд выглядит обычной провокацией.
Вам об этом сообщил лично президент? Или хотя бы Турчинов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:36
Zebra написав: Captain Obvious написав: Zebra написав:
Под 20% годовых ОВГЗ - прямой путь к кратному девалу в перспективе.
Перезаймут.
Перезаймут из того, что напечатают.
а я уже 10 раз писал, что Юлька в 2009 году поставила ставку 35%. Так что 20% -
это смех раньше времени.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:40
чик написав: tea написав:
Це було в ті дні,коли ну дуже багато надлишку було.
тогда тоже выкупали не по полной. из 100 взяли половину, а могли почти всё, т.е. тоже играли на понижение, но хоть уровни показали.
Регулятор відкупав добре, майже всю осінь і навіть довгий час нижче 28 не відпускав, поповнював ЗВР, а зараз щось ліниться, цифри мабуть не ті
. Гра якась йде штучна, хтось спокуситься перейти в гривню, а потім бігтиме за долярами з вилупленими беньками
.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Чет 20 гру, 2018 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:40
Zebra написав:
Показатель вытягивает в основном Киев.
А по некоторым областям, вроде Чериниговской на 10 умерших только 3 родилось.
Київ витягує ресурси в тому числі людські з Чернігівської обл., а найвищі коефіцієнти народжуваності має Волинь та Закарпаття.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:42
Ой+ написав: Zebra написав:
Показатель вытягивает в основном Киев.
А по некоторым областям, вроде Чериниговской на 10 умерших только 3 родилось.
Київ витягує ресурси в тому числі людські з Чернігівської обл., а найвищі коефіцієнти народжуваності має Волинь та Закарпаття.
А кто из Вас заходил на сайт Держстата ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:48
Ой+ написав: Zebra написав:
Показатель вытягивает в основном Киев.
А по некоторым областям, вроде Чериниговской на 10 умерших только 3 родилось.
Київ витягує ресурси в тому числі людські з Чернігівської обл., а найвищі коефіцієнти народжуваності має Волинь та Закарпаття.
У Києві зараз найвищий рівень.
Волинська 8.5 на 10
Закарпатська 9.2 на 10
Київ 11.1
на 10
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:59
pesikot написав:
То есть сперва было "транш не дадут", а теперь стало "дадут, но в последний раз".
Вроде "умный" человек, а такое с помоек тащите.
Помойки или не помойки разговор другой.
Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?
Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:06
Василь-Рівне написав:
Для тих хто має мізкі, просто цифри, якщо хто не доганяє, опублікую коментар (коротко - номінальний ВВП в третьому кварталі 2018 року виріс за рік 13,06% це самий високий показник в Європі, а за три квартали ВВП України склав 92,84 млрд доларів, а це +17,34% за рік, це також найвище в Європі)
Паровоз экономики Китай меньше цифры имел.
Более развёрнутый ответ не удостоили. Где толпы желающих в процветающую?
Или меня опять выборочно банят?
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