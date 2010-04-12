То есть сперва было "транш не дадут", а теперь стало "дадут, но в последний раз". Вроде "умный" человек, а такое с помоек тащите.
Помойки или не помойки разговор другой. Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути? Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?
Предвыборная агитация на валютной ветке не приветствуется.
То есть сперва было "транш не дадут", а теперь стало "дадут, но в последний раз". Вроде "умный" человек, а такое с помоек тащите.
Помойки или не помойки разговор другой. Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути? Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?
к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...
ЛАД написав:Помойки или не помойки разговор другой. Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути? Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?
Тут меня порохоботом называют, а теперь уже юлеботом. По сути, не кушайте с помойки, с любой. Возражать по сути на каждый информационный мусор ? Нет уж, сами в этом мусоре купайтесь
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Libo написав: У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней. Обычный садовник. Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п. Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной. Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ...
Это много , тебя имеют . Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ? ------------------------------------------------------------- А ты $$$ука жадный ,чел.батрачит а ты его бабки считаешь
ЛАД написав:Помойки или не помойки разговор другой. Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути? Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?
Тут меня порохоботом называют, а теперь уже юлеботом. По сути, не кушайте с помойки, с любой. Возражать по сути на каждый информационный мусор ? Нет уж, сами в этом мусоре купайтесь
"информационный мусор" это Меморандум? Я Вам задал конкретный вопрос - что будет, если не повысим цену на газ? (Я, кстати, не уверен, сделает ли это Гройсман, хотя в мае возможно, отопительный сезон далеко.) А Вы опять о "мусоре".
edvardd
к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...
То ли будет, то ли нет ... В прошлый раз наши, наверно, тоже на это рассчитывали.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 20 гру, 2018 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
pesikot написав:Помойки или не помойки разговор другой. Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути? Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?
к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...
[/quote] Жижа Брент(ТМ) уже -40% с октябрьских хаев. за сегодня только -5%
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
ЛАД написав:Помойки или не помойки разговор другой. Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути? Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?
Тут меня порохоботом называют, а теперь уже юлеботом. По сути, не кушайте с помойки, с любой. Возражать по сути на каждый информационный мусор ? Нет уж, сами в этом мусоре купайтесь
"информационный мусор" это Меморандум? Я Вам задал конкретный вопрос - что будет, если не повысим цену на газ? (Я, кстати, не уверен, сделает ли это Гройсман, хотя в мае возможно, отопительный сезон далеко.) А Вы опять о "мусоре".
Вы тут про Юлю, про меморандум, где мне конкретный вопрос про цену газа ? Цитата с того сайта "19 декабря правительство приняло решение повысить цену газа до 8550 грн за тысячу кубометров." - что ? с 19 декабря ? Напомню вам, 19 декабря было вчера, а такая цена действует с ноября. Читать научитесь, пенсионер. А то так зраду стараетесь донести, что аж тапки роняете.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Zebra написав:Показатель вытягивает в основном Киев. А по некоторым областям, вроде Чериниговской на 10 умерших только 3 родилось.
Київ витягує ресурси в тому числі людські з Чернігівської обл., а найвищі коефіцієнти народжуваності має Волинь та Закарпаття.
А кто из Вас заходил на сайт Держстата ?
А є заперечення? http://www.ukrstat.gov.ua/ Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя ст.3 стовбець Б Показник сумарної народжу - ваності1 найбільші значення Волинська 1,617 Закарпатська 1,641 Рівненська 1,735