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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7204720572067207>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:09

  ЛАД написав:
  pesikot написав:

То есть сперва было "транш не дадут", а теперь стало "дадут, но в последний раз".
Вроде "умный" человек, а такое с помоек тащите.

Помойки или не помойки разговор другой.
Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?
Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?


Предвыборная агитация на валютной ветке не приветствуется.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:11

  ЛАД написав:
  pesikot написав:

То есть сперва было "транш не дадут", а теперь стало "дадут, но в последний раз".
Вроде "умный" человек, а такое с помоек тащите.

Помойки или не помойки разговор другой.
Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?
Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?

к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:20

proftpd66 А що це за зоофіл на вашій аватарці ??? Дуже схоже на нього опудало на Роіссі позиціонується як педофіл-цілувальник. Для вас є важливим цей символізм ??
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:26

  ЛАД написав:Помойки или не помойки разговор другой.
Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?
Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?

Тут меня порохоботом называют, а теперь уже юлеботом.
По сути, не кушайте с помойки, с любой.
Возражать по сути на каждый информационный мусор ? Нет уж, сами в этом мусоре купайтесь
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:30

  Vadim V написав:
  Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ... :?

Это много , тебя имеют :oops: . Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ?
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А ты $$$ука жадный :D ,чел.батрачит а ты его бабки считаешь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:35

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Помойки или не помойки разговор другой.
Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?
Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?

Тут меня порохоботом называют, а теперь уже юлеботом.
По сути, не кушайте с помойки, с любой.
Возражать по сути на каждый информационный мусор ? Нет уж, сами в этом мусоре купайтесь

"информационный мусор" это Меморандум?
Я Вам задал конкретный вопрос - что будет, если не повысим цену на газ?
(Я, кстати, не уверен, сделает ли это Гройсман, хотя в мае возможно, отопительный сезон далеко.) А Вы опять о "мусоре". :mrgreen:

edvardd
к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...

То ли будет, то ли нет ...
В прошлый раз наши, наверно, тоже на это рассчитывали.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 20 гру, 2018 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:39

  pesikot написав:...Нет уж, сами в этом мусоре купайтесь

это он любит...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:43

  edvardd написав:
  pesikot написав:Помойки или не помойки разговор другой.
Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?
Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?

к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:47

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Помойки или не помойки разговор другой.
Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?
Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?

Тут меня порохоботом называют, а теперь уже юлеботом.
По сути, не кушайте с помойки, с любой.
Возражать по сути на каждый информационный мусор ? Нет уж, сами в этом мусоре купайтесь

"информационный мусор" это Меморандум?
Я Вам задал конкретный вопрос - что будет, если не повысим цену на газ?
(Я, кстати, не уверен, сделает ли это Гройсман, хотя в мае возможно, отопительный сезон далеко.) А Вы опять о "мусоре". :mrgreen:

Вы тут про Юлю, про меморандум, где мне конкретный вопрос про цену газа ?
Цитата с того сайта "19 декабря правительство приняло решение повысить цену газа до 8550 грн за тысячу кубометров." - что ? с 19 декабря ?
Напомню вам, 19 декабря было вчера, а такая цена действует с ноября.
Читать научитесь, пенсионер. А то так зраду стараетесь донести, что аж тапки роняете.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:50

  zzzzzz написав:
  Ой+ написав:
  Zebra написав:Показатель вытягивает в основном Киев.
А по некоторым областям, вроде Чериниговской на 10 умерших только 3 родилось.


Київ витягує ресурси в тому числі людські з Чернігівської обл., а найвищі коефіцієнти народжуваності має Волинь та Закарпаття.


А кто из Вас заходил на сайт Держстата ?


А є заперечення?
http://www.ukrstat.gov.ua/
Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя
ст.3 стовбець Б Показник сумарної народжу - ваності1 найбільші значення
Волинська 1,617
Закарпатська 1,641
Рівненська 1,735

Волинь Охоплює сучасні Волинську та Рівненську області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D1%8C

Причому така динаміка давно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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