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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7204720572067207

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:54

  vladus17 написав:
  edvardd написав:
  pesikot написав:Помойки или не помойки разговор другой.
Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?
Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?

к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...

Жижа Брент(ТМ) уже -40% с октябрьских хаев. за сегодня только -5% :shock:[/quote]


Экспоненциальный рост продаж электромобилей поставит крест на нефтяном бизнесе в ближайшие уже 10 лет.

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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:02

  дядя Caша написав:.....
Предвыборная агитация на валютной ветке не приветствуется.

US

ДС, имя там просто как конкретный пример, не в порядке агитации за или против. Чуть выше в том же контексте упомянул и другое. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:07

  Vadim V написав:
  Перес де Куэльяр написав: Гра якась йде штучна, хтось спокуситься перейти в гривню, а потім бігтиме за долярами з вилупленими беньками :lol: .

Москалику , беЛьками... :mrgreen:
Вадику ти такий туповатий, що навіть носом тебе тикати немає бажання в твої граматичні помилки. Пішов на ..., вічливо. (то есть, вряд ли, склоняешЬ) Запам*ятав як пишеться, беЛька ти гренландська.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:21

  pesikot написав:
  ЛАД написав:......
Вы тут про Юлю, про меморандум, где мне конкретный вопрос про цену газа ?
Цитата с того сайта "19 декабря правительство приняло решение повысить цену газа до 8550 грн за тысячу кубометров." - что ? с 19 декабря ?
Напомню вам, 19 декабря было вчера, а такая цена действует с ноября.
Читать научитесь, пенсионер. А то так зраду стараетесь донести, что аж тапки роняете.

Не занимайтесь демагогией!
И "читать научитесь". :) Если бы Вы посмотрели там ссылку, то поняли, что это просто опечатка, имелось ввиду 19 октября.
А конкретный вопрос Вы сами поставили с самого начала zzzzzz:
То есть сперва было "транш не дадут", а теперь стало "дадут, но в последний раз".

И речь шла именно об этом. И опять же "тапки роняете" Вы, стараясь в любой фразе найти зраду.

P.s. Интересно, как мне ответить на Ваше обращение "пенсионер", чтоюы не забанили? Молокосос не сильно будет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 7204720572067207
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