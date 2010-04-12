pesikot написав:Помойки или не помойки разговор другой. Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути? Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?
к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...
Жижа Брент(ТМ) уже -40% с октябрьских хаев. за сегодня только -5% [/quote]
Экспоненциальный рост продаж электромобилей поставит крест на нефтяном бизнесе в ближайшие уже 10 лет.
ЛАД написав:...... Вы тут про Юлю, про меморандум, где мне конкретный вопрос про цену газа ? Цитата с того сайта "19 декабря правительство приняло решение повысить цену газа до 8550 грн за тысячу кубометров." - что ? с 19 декабря ? Напомню вам, 19 декабря было вчера, а такая цена действует с ноября. Читать научитесь, пенсионер. А то так зраду стараетесь донести, что аж тапки роняете.
Не занимайтесь демагогией! И "читать научитесь". Если бы Вы посмотрели там ссылку, то поняли, что это просто опечатка, имелось ввиду 19 октября. А конкретный вопрос Вы сами поставили с самого начала zzzzzz:
То есть сперва было "транш не дадут", а теперь стало "дадут, но в последний раз".
И речь шла именно об этом. И опять же "тапки роняете" Вы, стараясь в любой фразе найти зраду.
P.s. Интересно, как мне ответить на Ваше обращение "пенсионер", чтоюы не забанили? Молокосос не сильно будет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.