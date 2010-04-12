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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7205720672077208

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:31

  pesikot написав:Вброс понятен, очень многим из-за поребрика хочется, чтобы у нас было военное положение. Да и многим этого хочется внутри Украины.
НО ... предстоящие выборы Президента Украины.


Кому хочется внутри Украины военное положение,конкретизируйте и зачем
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:34

  tea написав:Вчора ФРС підняла ставку до 2.5% і є прогнози,що в 2019 році підніматиме ще тричі.
Враховуючи це а також те,що в Україні вибори,то наші ставки по ОВДП "танцюватимуть" від цих показників.А значить в нас малі шанси побачити в 2019 році ставки запозичень в доларі нижче 7% і в гривні нижче 19%.


Пока FOMC намекает на два повышения ставки в 2019-м.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:37

  Bayern написав:
  pesikot написав:Вброс понятен, очень многим из-за поребрика хочется, чтобы у нас было военное положение. Да и многим этого хочется внутри Украины.
НО ... предстоящие выборы Президента Украины.


Кому хочется внутри Украины военное положение,конкретизируйте и зачем


1. Эвжени, характерной героине мюзикла "Шельменко-денщик", часто повторявшей слова: "И почему у нас в деревне не стоят военные!?"

2. Гривне, которая крепчает относительно доллара.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:38

  Bayern написав:
  pesikot написав:Вброс понятен, очень многим из-за поребрика хочется, чтобы у нас было военное положение. Да и многим этого хочется внутри Украины.
НО ... предстоящие выборы Президента Украины.


Кому хочется внутри Украины военное положение,конкретизируйте и зачем

Тем, кто хочет разогнать тему, как Порошенко узурпировал власть путём введения военного положения и отменил выборы.
Или у вас память плохая ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:39

  Zebra написав:
  vladus17 написав:Помойки или не помойки разговор другой.
Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?
Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?

к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...
[/quote]
Жижа Брент(ТМ) уже -40% с октябрьских хаев. за сегодня только -5% :shock:[/quote]


Экспоненциальный рост продаж электромобилей поставит крест на нефтяном бизнесе в ближайшие уже 10 лет.

Зображення[/quote]

Цены на Платинум в космос? :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:48

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Натякаєте на чергову кризу?
А який курс буде,якщо нафта складеться вдвоє,за нею газ і,наприклад,метали.
На кукурузі одній не виїдемо,скільки б Дід Мажор не засіяв.

Фондовые индекы Доу и S&P500 сегодня пробили нижнюю границу сопротивления, а далее медвежий тренд с вероятностью 80%.
Золото на этом фоне прибавило так как деньги пойдут именно туда для сохранения капитала.
Так что тут нефть и золото разошлись и живут отдельной жизнью.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:59

Re: Валютный рынок в контексте

Моє рідне місто є брамою до криму, та відомо на весь простір снг фруктою. Інформацію отримав з трьох різних джерел. Прошу вибачення у ДС за оффтоп - закінчив. По темі: перед святами просідаємо 27.6-27.7
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:03

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 грудня 2018 р. № 1006-р
Київ

Про збільшення у 2018 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв’язку із зменшенням його за іншими джерелами фінансування
0
поширень
1. Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України збільшити обсяг джерел фінансування загального фонду державного бюджету, встановлений Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, за кодом класифікації фінансування бюджету 401000 “Запозичення” на суму 18 445 407,9 тис. гривень у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом класифікації фінансування бюджету 500000 “Надходження від приватизації державного майна” з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.

2. Міністерству фінансів забезпечити:

1) погодження збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zbil ... hetu-u-456

Последний ауцион по размещению ОВГЗ назначен на среду 26 декабря. Интересно, где Минфин возьмет столько денег.
Живите своим умом!
zzzzzz
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