tea написав:Вчора ФРС підняла ставку до 2.5% і є прогнози,що в 2019 році підніматиме ще тричі. Враховуючи це а також те,що в Україні вибори,то наші ставки по ОВДП "танцюватимуть" від цих показників.А значить в нас малі шанси побачити в 2019 році ставки запозичень в доларі нижче 7% і в гривні нижче 19%.
Пока FOMC намекает на два повышения ставки в 2019-м.
vladus17 написав:Помойки или не помойки разговор другой. Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути? Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?
к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо...
[/quote] Жижа Брент(ТМ) уже -40% с октябрьских хаев. за сегодня только -5% [/quote]
Экспоненциальный рост продаж электромобилей поставит крест на нефтяном бизнесе в ближайшие уже 10 лет.
[/quote]
Цены на Платинум в космос?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
tea написав:Натякаєте на чергову кризу? А який курс буде,якщо нафта складеться вдвоє,за нею газ і,наприклад,метали. На кукурузі одній не виїдемо,скільки б Дід Мажор не засіяв.
Фондовые индекы Доу и S&P500 сегодня пробили нижнюю границу сопротивления, а далее медвежий тренд с вероятностью 80%. Золото на этом фоне прибавило так как деньги пойдут именно туда для сохранения капитала. Так что тут нефть и золото разошлись и живут отдельной жизнью.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Моє рідне місто є брамою до криму, та відомо на весь простір снг фруктою. Інформацію отримав з трьох різних джерел. Прошу вибачення у ДС за оффтоп - закінчив. По темі: перед святами просідаємо 27.6-27.7
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 грудня 2018 р. № 1006-р Київ
Про збільшення у 2018 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв’язку із зменшенням його за іншими джерелами фінансування 0 поширень 1. Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України збільшити обсяг джерел фінансування загального фонду державного бюджету, встановлений Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, за кодом класифікації фінансування бюджету 401000 “Запозичення” на суму 18 445 407,9 тис. гривень у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом класифікації фінансування бюджету 500000 “Надходження від приватизації державного майна” з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.
2. Міністерству фінансів забезпечити:
1) погодження збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 грудня 2018 р. № 1006-р Київ “Запозичення” на суму 18 445 407,9 тис. гривень у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом класифікації фінансування бюджету 500000 “Надходження від приватизації державного майна” з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.
Последний ауцион по размещению ОВГЗ назначен на среду 26 декабря. Интересно, где Минфин возьмет столько денег.
На крайньому аукціоні запозичили 11 млрд. під 7.5% у доларі і під 20.5% у гривні. Думаю,що 18 млрд.не проблема буде запозичити по ставкам 8% у доларі і 21% у гривні.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 грудня 2018 р. № 1006-р Київ
Про збільшення у 2018 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв’язку із зменшенням його за іншими джерелами фінансування 0 поширень 1. Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України збільшити обсяг джерел фінансування загального фонду державного бюджету, встановлений Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, за кодом класифікації фінансування бюджету 401000 “Запозичення” на суму 18 445 407,9 тис. гривень у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом класифікації фінансування бюджету 500000 “Надходження від приватизації державного майна” з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.
2. Міністерству фінансів забезпечити:
1) погодження збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.