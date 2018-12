Додано: Чет 20 гру, 2018 22:39

Zebra написав: vladus17 написав: Помойки или не помойки разговор другой.

Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?

Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума? Помойки или не помойки разговор другой.Но можно (хотя бы ради разнообразия, один раз) возражения по сути?Или Вы считаете, что Юля сможет, как обещает, снизить цены на газ "как минимум вдвое", а МВФ спокойно пропустит нарушение Меморандума?

к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо... к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума не надо... [/quote]

Жижа Брент(ТМ) уже -40% с октябрьских хаев. за сегодня только -5% [/quote]





Экспоненциальный рост продаж электромобилей поставит крест на нефтяном бизнесе в ближайшие уже 10 лет.



[/quote]



Цены на Платинум в космос? [/quote]Жижа Брент(ТМ) уже -40% с октябрьских хаев. за сегодня только -5%[/quote]Экспоненциальный рост продаж электромобилей поставит крест на нефтяном бизнесе в ближайшие уже 10 лет.[/quote]Цены на Платинум в космос?

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha