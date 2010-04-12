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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7206720772087209

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:28

Думаю найти такую сумму будет не реально. Бюджет не будет выполнен по доходам. Расходы тоже будут резать.

Кстати слабые темпы компенсации НДС тоже на это намекают. До конца года могут вообще не закрыть все долги по НДС :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:32

Значит будут занимать под ещё более высокую ставку.
Конвейер перемог не может быть остановлен перед выборами :)

Это после выборов будет "денег нет ..."

Вобщем ничего нового. По стопам "крепких хозяйственников" (пирамидальные ставки и пир во время чумы, а потом хоть потоп)

Торг баланс "кагбы намекает", что Украина живёт не по средствам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:46

Вкладчик1234
Такой объем нереально найти. Тут дело не в ставке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:48

  zzzzzz написав:Вкладчик1234
Такой объем нереально найти. Тут дело не в ставке.

Напечатают, НБУ купит облигации. Далее инфляция комом, тут главное день простоять, да ночь продержаться (до выборов).
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:49

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234
Такой объем нереально найти. Тут дело не в ставке.

Напечатают, НБУ купит облигации. Далее инфляция комом, тут главное день простоять, да ночь продержаться (до выборов).


Надеюсь НБУ на это не пойдет , это адский треш будет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:00

  tea написав:
  edvardd написав:к лету нефть сложится в 2 раза от пиков

Натякаєте на чергову кризу?
А який курс буде,якщо нафта складеться вдвоє,за нею газ і,наприклад,метали.
На кукурузі одній не виїдемо,скільки б Дід Мажор не засіяв.

Не стоит так однозначно связывать эти цены. У газа своя ниша использования, которую электромобили никак не затронут, и его цена в конце концов оторвется от цены нефти. Металлы - тем более, корреляция обычно есть, но прямой связи нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:32

Starikan
Электромобили пока что большой роли не играют. Газ, возможно, оторвётся от цен на нефть, но ещё не скоро.
А металлы и пр. сырьё коррелируют с нефтью благодаря тому, что все они связаны с колебаниями экономической активности. Хотя у нефти благодаря ОПЕК и РФ есть свои заморочки.

P.s. Обратите внимание на ссылку, кот дал чай в 21.41 и на паралл. ветке чик.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 гру, 2018 00:48, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:43

  ЛАД написав:Starikan
Электромобили пока что большой роли не играют. Газ, возможно, оторвётся от цен на нефть, но ещё не скоро.
А металлы и пр. сырьё коррелируют с нефтью благодаря тому, что все они связаны с колебаниями экономической активности. Хотя у нефти благодаря ОПЕК и РФ есть свои заморочки.

Вообще то электромобили играют все большую инвестиционную роль. Никто уже в здравом уме не будет вкладывать в компании нацеленные на ДВС без перспектив перехода на ЭТ.
Тесла в цене обогнала многих электрогигантов выпуская в несколько раз меньше автомобилей. Рынок чувствует перспективу. ЕС с 2030 года полностью откажется от ДВС.
Из этой логики следует - куда понесет умный инвестор деньги - в новые нефтескважины или в добычу лития / постройку гигафабрик по производству аккумуляторов?

Чего только стоит скачек развития электротранспорта в Китае. Целыми мегаполисами происходит полный переход: http://abcnews.com.ua/ru/news/ves-obshc ... trichestvo
Zebra
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