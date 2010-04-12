Думаю найти такую сумму будет не реально. Бюджет не будет выполнен по доходам. Расходы тоже будут резать.
Кстати слабые темпы компенсации НДС тоже на это намекают. До конца года могут вообще не закрыть все долги по НДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:28
Думаю найти такую сумму будет не реально. Бюджет не будет выполнен по доходам. Расходы тоже будут резать.
Кстати слабые темпы компенсации НДС тоже на это намекают. До конца года могут вообще не закрыть все долги по НДС
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:32
Значит будут занимать под ещё более высокую ставку.
Конвейер перемог не может быть остановлен перед выборами
Это после выборов будет "денег нет ..."
Вобщем ничего нового. По стопам "крепких хозяйственников" (пирамидальные ставки и пир во время чумы, а потом хоть потоп)
Торг баланс "кагбы намекает", что Украина живёт не по средствам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:46
Вкладчик1234
Такой объем нереально найти. Тут дело не в ставке.
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:48
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:49
Надеюсь НБУ на это не пойдет , это адский треш будет.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:00
Не стоит так однозначно связывать эти цены. У газа своя ниша использования, которую электромобили никак не затронут, и его цена в конце концов оторвется от цены нефти. Металлы - тем более, корреляция обычно есть, но прямой связи нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:32
Starikan
Электромобили пока что большой роли не играют. Газ, возможно, оторвётся от цен на нефть, но ещё не скоро.
А металлы и пр. сырьё коррелируют с нефтью благодаря тому, что все они связаны с колебаниями экономической активности. Хотя у нефти благодаря ОПЕК и РФ есть свои заморочки.
P.s. Обратите внимание на ссылку, кот дал чай в 21.41 и на паралл. ветке чик.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 гру, 2018 00:48, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:43
Вообще то электромобили играют все большую инвестиционную роль. Никто уже в здравом уме не будет вкладывать в компании нацеленные на ДВС без перспектив перехода на ЭТ.
Тесла в цене обогнала многих автогигантов выпуская в несколько раз меньше автомобилей. Рынок чувствует перспективу. ЕС с 2030 года полностью откажется от ДВС.
Из этой логики следует - куда понесет умный инвестор деньги - в новые нефтескважины или в добычу лития / постройку гигафабрик по производству аккумуляторов?
Чего только стоит скачек развития электротранспорта в Китае. Целыми мегаполисами происходит полный переход:
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 21 гру, 2018 02:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:53
Zebra
Всё это хорошо. Не буду спорить о прекрасном будущем электроавто, здесь уже как-то обсуждали эту тему.
Но пока что он составляет незначительную долю и станет играть заметную роль ещё не завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:57
Финансовые рынки живут будущим. Деньги вкладываются на будущее. Нефть тоже по $140 баксов за баррель закупалась про запас в надежде продать кому то по $200.
Нефть и золото вошли в медвежий тренд, что инвесторов не привлекает. Вкладывают в то что сейчас блестит. В прошлом году блеском отдавал биткоин, а до этого американский фондовый рынок
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