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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:16
zzzzzz написав:
Думаю найти такую сумму будет не реально. Бюджет не будет выполнен по доходам. Расходы тоже будут резать.
Кстати слабые темпы компенсации НДС тоже на это намекают. До конца года могут вообще не закрыть все долги по НДС
Це говорить про нестачу гривні у Мінфіна, але мабуть є валюта на рахунку, за яку треба отримати гривню на поточні видатки, від цього можливо й МБ "веселий" останнього часу.
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Перес де Куэльяр
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