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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7207720872097210

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:16

  zzzzzz написав:Думаю найти такую сумму будет не реально. Бюджет не будет выполнен по доходам. Расходы тоже будут резать.

Кстати слабые темпы компенсации НДС тоже на это намекают. До конца года могут вообще не закрыть все долги по НДС :mrgreen:
Це говорить про нестачу гривні у Мінфіна, але мабуть є валюта на рахунку, за яку треба отримати гривню на поточні видатки, від цього можливо й МБ "веселий" останнього часу.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 04:59

Зображення
Похоже, что не временное снижение, а схлопывание фондового пузыря пошло.
Снижается вся фонда и нефть.
Очень вероятно, что через несколько месяцев охлаждение мировой экономики и до Украины докатится.
вместо жира, который Либо обещал, летом-осенью можем очередной девал получить
Кризис близко! (январь 2018)
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