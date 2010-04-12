Це говорить про нестачу гривні у Мінфіна, але мабуть є валюта на рахунку, за яку треба отримати гривню на поточні видатки, від цього можливо й МБ "веселий" останнього часу.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:16
Це говорить про нестачу гривні у Мінфіна, але мабуть є валюта на рахунку, за яку треба отримати гривню на поточні видатки, від цього можливо й МБ "веселий" останнього часу.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 04:59
Похоже, что не временное снижение, а схлопывание фондового пузыря пошло.
Снижается вся фонда и нефть.
Очень вероятно, что через несколько месяцев охлаждение мировой экономики и до Украины докатится.
вместо жира, который Либо обещал, летом-осенью можем очередной девал получить
Кризис близко! (январь 2018)
|