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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72067207720872097210>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:00

  tea написав:
  edvardd написав:к лету нефть сложится в 2 раза от пиков

Натякаєте на чергову кризу?
А який курс буде,якщо нафта складеться вдвоє,за нею газ і,наприклад,метали.
На кукурузі одній не виїдемо,скільки б Дід Мажор не засіяв.

Не стоит так однозначно связывать эти цены. У газа своя ниша использования, которую электромобили никак не затронут, и его цена в конце концов оторвется от цены нефти. Металлы - тем более, корреляция обычно есть, но прямой связи нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:32

Starikan
Электромобили пока что большой роли не играют. Газ, возможно, оторвётся от цен на нефть, но ещё не скоро.
А металлы и пр. сырьё коррелируют с нефтью благодаря тому, что все они связаны с колебаниями экономической активности. Хотя у нефти благодаря ОПЕК и РФ есть свои заморочки.

P.s. Обратите внимание на ссылку, кот дал чай в 21.41 и на паралл. ветке чик.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 гру, 2018 00:48, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:43

  ЛАД написав:Starikan
Электромобили пока что большой роли не играют. Газ, возможно, оторвётся от цен на нефть, но ещё не скоро.
А металлы и пр. сырьё коррелируют с нефтью благодаря тому, что все они связаны с колебаниями экономической активности. Хотя у нефти благодаря ОПЕК и РФ есть свои заморочки.

Вообще то электромобили играют все большую инвестиционную роль. Никто уже в здравом уме не будет вкладывать в компании нацеленные на ДВС без перспектив перехода на ЭТ.
Тесла в цене обогнала многих автогигантов выпуская в несколько раз меньше автомобилей. Рынок чувствует перспективу. ЕС с 2030 года полностью откажется от ДВС.
Из этой логики следует - куда понесет умный инвестор деньги - в новые нефтескважины или в добычу лития / постройку гигафабрик по производству аккумуляторов?

Чего только стоит скачек развития электротранспорта в Китае. Целыми мегаполисами происходит полный переход: http://abcnews.com.ua/ru/news/ves-obshc ... trichestvo
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 21 гру, 2018 02:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:53

Zebra
Всё это хорошо. Не буду спорить о прекрасном будущем электроавто, здесь уже как-то обсуждали эту тему.
Но пока что он составляет незначительную долю и станет играть заметную роль ещё не завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:57

  ЛАД написав:Zebra
Всё это хорошо. Не буду спорить о прекрасном будущем электроавто, здесь уже как-то обсуждали эту тему.
Но пока что он составляет незначительную долю и станет играть заметную роль ещё не завтра.

Финансовые рынки живут будущим. Деньги вкладываются на будущее. Нефть тоже по $140 баксов за баррель закупалась про запас в надежде продать кому то по $200.

Нефть и золото вошли в медвежий тренд, что инвесторов не привлекает. Вкладывают в то что сейчас блестит. В прошлом году блеском отдавал биткоин, а до этого американский фондовый рынок :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:16

  zzzzzz написав:Думаю найти такую сумму будет не реально. Бюджет не будет выполнен по доходам. Расходы тоже будут резать.

Кстати слабые темпы компенсации НДС тоже на это намекают. До конца года могут вообще не закрыть все долги по НДС :mrgreen:
Це говорить про нестачу гривні у Мінфіна, але мабуть є валюта на рахунку, за яку треба отримати гривню на поточні видатки, від цього можливо й МБ "веселий" останнього часу.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 04:59

Зображення
Похоже, что не временное снижение, а схлопывание фондового пузыря пошло.
Снижается вся фонда и нефть.
Очень вероятно, что через несколько месяцев охлаждение мировой экономики и до Украины докатится.
вместо жира, который Либо обещал, летом-осенью можем очередной девал получить
Кризис близко! (январь 2018)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 06:46

  tea написав:
  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

Правда? :shock:
А що трапилось? :shock:
П.С.Переживаю за Харків.Є хто з Харкова?Не бомблять?



Крымские татары взяли Москву, а Путин женился на правозащитнице из Хельсинской группы.

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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:42

  дядя Caша написав:
  tea написав:
  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

Правда? :shock:
А що трапилось? :shock:
П.С.Переживаю за Харків.Є хто з Харкова?Не бомблять?



Крымские татары взяли Москву, а Путин женился на правозащитнице из Хельсинской группы.

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