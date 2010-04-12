Не стоит так однозначно связывать эти цены. У газа своя ниша использования, которую электромобили никак не затронут, и его цена в конце концов оторвется от цены нефти. Металлы - тем более, корреляция обычно есть, но прямой связи нет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:00
Не стоит так однозначно связывать эти цены. У газа своя ниша использования, которую электромобили никак не затронут, и его цена в конце концов оторвется от цены нефти. Металлы - тем более, корреляция обычно есть, но прямой связи нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:32
Starikan
Электромобили пока что большой роли не играют. Газ, возможно, оторвётся от цен на нефть, но ещё не скоро.
А металлы и пр. сырьё коррелируют с нефтью благодаря тому, что все они связаны с колебаниями экономической активности. Хотя у нефти благодаря ОПЕК и РФ есть свои заморочки.
P.s. Обратите внимание на ссылку, кот дал чай в 21.41 и на паралл. ветке чик.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 гру, 2018 00:48, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:43
Вообще то электромобили играют все большую инвестиционную роль. Никто уже в здравом уме не будет вкладывать в компании нацеленные на ДВС без перспектив перехода на ЭТ.
Тесла в цене обогнала многих автогигантов выпуская в несколько раз меньше автомобилей. Рынок чувствует перспективу. ЕС с 2030 года полностью откажется от ДВС.
Из этой логики следует - куда понесет умный инвестор деньги - в новые нефтескважины или в добычу лития / постройку гигафабрик по производству аккумуляторов?
Чего только стоит скачек развития электротранспорта в Китае. Целыми мегаполисами происходит полный переход:
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 21 гру, 2018 02:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:53
Zebra
Всё это хорошо. Не буду спорить о прекрасном будущем электроавто, здесь уже как-то обсуждали эту тему.
Но пока что он составляет незначительную долю и станет играть заметную роль ещё не завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:57
Финансовые рынки живут будущим. Деньги вкладываются на будущее. Нефть тоже по $140 баксов за баррель закупалась про запас в надежде продать кому то по $200.
Нефть и золото вошли в медвежий тренд, что инвесторов не привлекает. Вкладывают в то что сейчас блестит. В прошлом году блеском отдавал биткоин, а до этого американский фондовый рынок
Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:16
Це говорить про нестачу гривні у Мінфіна, але мабуть є валюта на рахунку, за яку треба отримати гривню на поточні видатки, від цього можливо й МБ "веселий" останнього часу.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 04:59
Похоже, что не временное снижение, а схлопывание фондового пузыря пошло.
Снижается вся фонда и нефть.
Очень вероятно, что через несколько месяцев охлаждение мировой экономики и до Украины докатится.
вместо жира, который Либо обещал, летом-осенью можем очередной девал получить
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: П'ят 21 гру, 2018 06:46
Крымские татары взяли Москву, а Путин женился на правозащитнице из Хельсинской группы.
US
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:42
Армянское радио передало,со слов Пескова,что не женился,а вышел замуж.
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
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