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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7207720872097210>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:24

  zzzzzz написав:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zbil ... hetu-u-456 Последний ауцион по размещению ОВГЗ назначен на среду 26 декабря. Интересно, где Минфин возьмет столько денег.

Привлечь это одна проблема, вторая- погашения сразу после праздников. Какой то пир во время чумы. Думаю, денежная база в декабре увеличится не на шутку.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира.

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 20 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1447, поднявшись до $1,1463 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1470 на открытии торгов в Европе.

Дата: 21 декабря 2018 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,66/27,72 UAH/USD
€ – 31,60/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,401/0,406 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:13

Національний банк України

Україна отримала перший транш на суму 1 млрд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 млрд дол. США) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA).

Завдяки надходженню від Фонду міжнародні резерви України зросли до 20,1 млрд дол. США станом на 21 грудня 2018 року. Це є п’ятирічним максимумом. Востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року. Тобто вперше за п‘ятиріччя обсяг резервів сягнув довоєнного рівня - на аналогічному рівні вони востаннє були ще до анексії Криму і до військового конфлікту на Донбасі.


Теперь Минфину надо скорее разместить евробонды под гарантию ВБ и можно вверх :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:18

  Captain Obvious написав:
  Zebra написав:Под 20% годовых ОВГЗ - прямой путь к кратному девалу в перспективе.


Перезаймут. :)


в таком случае пирамида нарастёт быстрее, ведь перезанимать придётся дороже 8)
Потом или налоги нам повысить и бабла больше собрать, или банально обесценить эти гривни, как случилось с советскими рублями
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:19

Привет из Днепра-2

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.

По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:24

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Думаю найти такую сумму будет не реально. Бюджет не будет выполнен по доходам. Расходы тоже будут резать.

Кстати слабые темпы компенсации НДС тоже на это намекают. До конца года могут вообще не закрыть все долги по НДС :mrgreen:
Це говорить про нестачу гривні у Мінфіна, але мабуть є валюта на рахунку, за яку треба отримати гривню на поточні видатки, від цього можливо й МБ "веселий" останнього часу.


так писали на этой неделе, что все 3 кредита зайдут в НБУ и он их засунет в резервы
или что-то попадёт напрямую на счёт нашего деб..го минфина ???
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:27

  Vitalych-new написав:
так писали на этой неделе, что все 3 кредита зайдут в НБУ и он их засунет в резервы
или что-то попадёт напрямую на счёт нашего деб..го минфина ???

На счет Минфина уже попало 500 млн.евро кредита от ЕС, теперь еще 1 млрд.дол надо привлечь под гарантии ВБ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:39

  user412 написав:Зображення
Похоже, что не временное снижение, а схлопывание фондового пузыря пошло.
Снижается вся фонда и нефть.
Очень вероятно, что через несколько месяцев охлаждение мировой экономики и до Украины докатится.
вместо жира, который Либо обещал, летом-осенью можем очередной девал получить


Что мы видимна графике: падение с хаев на 20% -есть медвежий тренд. Далее , исторически в 80% случаев нисходящий тренд будет продолжаться.
Что это будет значит для мировой экономики? скоро узнаем.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:40

  user412 написав:Зображення
Похоже, что не временное снижение, а схлопывание фондового пузыря пошло.
Снижается вся фонда и нефть.
Очень вероятно, что через несколько месяцев охлаждение мировой экономики и до Украины докатится.
вместо жира, который Либо обещал, летом-осенью можем очередной девал получить

вообще то раньше. весной 2019
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:44

  zzzzzz написав:
  Vitalych-new написав:
так писали на этой неделе, что все 3 кредита зайдут в НБУ и он их засунет в резервы
или что-то попадёт напрямую на счёт нашего деб..го минфина ???

На счет Минфина уже попало 500 млн.евро кредита от ЕС, теперь еще 1 млрд.дол надо привлечь под гарантии ВБ


нашли европейцы кому кредит дать..... минфину..... Будет он просто "прожран" :oops:
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