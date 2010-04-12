Привлечь это одна проблема, вторая- погашения сразу после праздников. Какой то пир во время чумы. Думаю, денежная база в декабре увеличится не на шутку.
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:24
Привлечь это одна проблема, вторая- погашения сразу после праздников. Какой то пир во время чумы. Думаю, денежная база в декабре увеличится не на шутку.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:03
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 20 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1447, поднявшись до $1,1463 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1470 на открытии торгов в Европе.
Дата: 21 декабря 2018 г. на 09.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,66/27,72 UAH/USD
€ – 31,60/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,401/0,406 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:13
Теперь Минфину надо скорее разместить евробонды под гарантию ВБ и можно вверх
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:18
в таком случае пирамида нарастёт быстрее, ведь перезанимать придётся дороже
Потом или налоги нам повысить и бабла больше собрать, или банально обесценить эти гривни, как случилось с советскими рублями
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:19
Привет из Днепра-2
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.
По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:24
так писали на этой неделе, что все 3 кредита зайдут в НБУ и он их засунет в резервы
или что-то попадёт напрямую на счёт нашего деб..го минфина ???
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:27
На счет Минфина уже попало 500 млн.евро кредита от ЕС, теперь еще 1 млрд.дол надо привлечь под гарантии ВБ
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:39
Что мы видимна графике: падение с хаев на 20% -есть медвежий тренд. Далее , исторически в 80% случаев нисходящий тренд будет продолжаться.
Что это будет значит для мировой экономики? скоро узнаем.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:40
вообще то раньше. весной 2019
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:44
нашли европейцы кому кредит дать..... минфину..... Будет он просто "прожран"
|