Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 20 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1447, поднявшись до $1,1463 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1470 на открытии торгов в Европе.



Дата: 21 декабря 2018 г. на 09.52



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,66/27,72 UAH/USD

€ – 31,60/31,70 UAH/EUR

RUB – 0,401/0,406 UAH/RUB



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