Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:39

user412 написав:

Похоже, что не временное снижение, а схлопывание фондового пузыря пошло.

Снижается вся фонда и нефть.

Очень вероятно, что через несколько месяцев охлаждение мировой экономики и до Украины докатится.

вместо жира, который Либо обещал, летом-осенью можем очередной девал получить Похоже, что не временное снижение, а схлопывание фондового пузыря пошло.Снижается вся фонда и нефть.Очень вероятно, что через несколько месяцев охлаждение мировой экономики и до Украины докатится.вместо жира, который Либо обещал, летом-осенью можем очередной девал получить



Что мы видимна графике: падение с хаев на 20% -есть медвежий тренд. Далее , исторически в 80% случаев нисходящий тренд будет продолжаться.

Что это будет значит для мировой экономики? скоро узнаем. Что мы видимна графике: падение с хаев на 20% -есть медвежий тренд. Далее , исторически в 80% случаев нисходящий тренд будет продолжаться.Что это будет значит для мировой экономики? скоро узнаем.

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha