пришла пора откупить пятисотку и больше об этом не нудить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:56
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59
Re: Валютный рынок в контексте
А декому "жувати" прийдеться, нехай заздрить, може вдавиться.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59
Привет из Днепра-5
Незадолго до полудня, на 11.54 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,38/27,41 UAH/USD. Регулятор, похоже, отмечает «неформальный» День банкира. Его на рынке не видно.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали паузу в работе. Высокая курсовая динамика и дефицит гривни заставил всех затаиться. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,40/27,55 UAH/USD, евро – 31,30/31,57 UAH/EUR. Киевские валютчики божатся, что по таким ценам совершили «переброс» доллара и евро.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения. Ликвидность невысокая.
Дата: 21 декабря 2018 г. на 12.07
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,60/27,65 UAH/USD
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,402/0,405 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:05
Re: Валютный рынок в контексте
У меня культурный шок товарищи, как так, что происходит. Только было 29, как идем на 27, ай да Петя, ай да прохвост, наверняка слился из офшоров под выборы сбил курс, имея столько инсайдов по МВФ, евротраншам
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:08
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:12
Re: Валютный рынок в контексте
20 минут назад "качнулся", по дороге по делам.
В оптовой обменке скинул 4000 па27.55, через 20 метров купил в Пивденном па27.47
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:16
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:19
В старые времена, на форуме, был титул - "гений финансов" который давали за колво постов. Но кол.во так и не переросло в качество Как сообственно и наш валютный рынок. Как на меня - есть даже опредённый регрес.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:24
Да, данный форум давно ни на что не претендует, чисто развлечение.
С одним Но - ранние сводки ДС по межбанку дают оперативно понять направление движения на сегодня (несмотря на растущую в угрожающих размерах "зеленую простынность"), и принять соответствующие действия, будь то поставить добровольную продажу на межбанк либо лететь покупать налик.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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