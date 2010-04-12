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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7210721172127213>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:56

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Трохи раніше писав про свою "стратегію" і не відкупляв до цього часу доляри, які частково злив по 28.80 і гривню залишав для таких випадків. Тепер слідкую і мабуть буду робити відбір.


пришла пора откупить пятисотку и больше об этом не нудить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59

  Перес де Куэльяр написав:Зараз, мабуть у кого закінчується на 3 місяці депозит гривневий з вересня, аплодують. Відсотки, ще й курс серпневий.


таких "прозорливых" единицы

Алех2006 и еще парочку
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59

Re: Валютный рынок в контексте

А декому "жувати" прийдеться, нехай заздрить, може вдавиться.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59

Привет из Днепра-5

Незадолго до полудня, на 11.54 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,38/27,41 UAH/USD. Регулятор, похоже, отмечает «неформальный» День банкира. Его на рынке не видно.

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали паузу в работе. Высокая курсовая динамика и дефицит гривни заставил всех затаиться. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,40/27,55 UAH/USD, евро – 31,30/31,57 UAH/EUR. Киевские валютчики божатся, что по таким ценам совершили «переброс» доллара и евро.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения. Ликвидность невысокая.

Дата: 21 декабря 2018 г. на 12.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,60/27,65 UAH/USD
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,402/0,405 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:05

Re: Валютный рынок в контексте

У меня культурный шок товарищи, как так, что происходит. Только было 29, как идем на 27, ай да Петя, ай да прохвост, наверняка слился из офшоров под выборы сбил курс, имея столько инсайдов по МВФ, евротраншам :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:08

  prodigy написав:
  Перес де Куэльяр написав:А декому "жувати" прийдеться, нехай заздрить, може вдавиться.


хватит нудить как девочка первоклассница
Сонечко от ти потішна, ти завжди така "веселка" зранку?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:12

Re: Валютный рынок в контексте

20 минут назад "качнулся", по дороге по делам.

В оптовой обменке скинул 4000 па27.55, через 20 метров купил в Пивденном па27.47 :)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:16

  Zebra написав:У меня культурный шок товарищи, как так, что происходит. Только было 29, как идем на 27, ай да Петя, ай да прохвост, наверняка слился из офшоров под выборы сбил курс, имея столько инсайдов по МВФ, евротраншам :lol:


Такой же кратковременный загон как и 29+ в начале декабря.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:19

  Captain Obvious написав:
  prodigy написав:
пришла пора откупить пятисотку и больше об этом не нудить :mrgreen:


Самое забавное, что перес никогда не приводил цитаты где он сливался, и уж точно никогда не приводил суммы операций.
Так что если и сливал, то можешь быть и прав - "гуляем на все!500$ ва банк."

Как в каждом городе есть городские сумасшедшие, так и на каждом форуме должен быть свой...

Но этот титул я бы всё же отдал Либо. :roll:


В старые времена, на форуме, был титул - "гений финансов" который давали за колво постов. Но кол.во так и не переросло в качество :) Как сообственно и наш валютный рынок. Как на меня - есть даже опредённый регрес.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:24

  lrs7719 написав:
  Captain Obvious написав:
  prodigy написав:
пришла пора откупить пятисотку и больше об этом не нудить :mrgreen:


Самое забавное, что перес никогда не приводил цитаты где он сливался, и уж точно никогда не приводил суммы операций.
Так что если и сливал, то можешь быть и прав - "гуляем на все!500$ ва банк."

Как в каждом городе есть городские сумасшедшие, так и на каждом форуме должен быть свой...

Но этот титул я бы всё же отдал Либо. :roll:


В старые времена, на форуме, был титул - "гений финансов" который давали за колво постов. Но кол.во так и не переросло в качество :) Как сообственно и наш валютный рынок. Как на меня - есть даже опредённый регрес.


Да, данный форум давно ни на что не претендует, чисто развлечение.

С одним Но - ранние сводки ДС по межбанку дают оперативно понять направление движения на сегодня (несмотря на растущую в угрожающих размерах "зеленую простынность"), и принять соответствующие действия, будь то поставить добровольную продажу на межбанк либо лететь покупать налик.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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