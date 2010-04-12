Можешь называть меня кем угодно. Но я вас еще во время весенних валютных непоняток уаерял, что в этом году традиционные августовско-сентябрьская и декабрьско-январские модели поведения гривны не сработают. Всё будет наоборот. Если есть время, поищи в архивах. У меня дар. Я вижу будущее.
Можешь называть меня кем угодно. Но я вас еще во время весенних валютных непоняток уаерял, что в этом году традиционные августовско-сентябрьская и декабрьско-январские модели поведения гривны не сработают. Всё будет наоборот. Если есть время, поищи в архивах. У меня дар. Я вижу будущее.
Для тих хто має мізкі, просто цифри, якщо хто не доганяє, опублікую коментар (коротко - номінальний ВВП в третьому кварталі 2018 року виріс за рік 13,06% це самий високий показник в Європі, а за три квартали ВВП України склав 92,84 млрд доларів, а це +17,34% за рік, це також найвище в Європі) і для українофобів, всепропальщиків, ольгінців, вати яка тут на роботі, порохофобів, гройсманофобів, урядофобів, лайнонавениляторикидал і т.і. Тому думаєм, думаєм, думаєм .. ну це для тих в кого є чим
Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал. Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500? Они спрсили, а каким образом? Объяснил, сначала нальют в гривне, а потом опустят доллар до 25 грн. Бу-у-га-га!, - сказали они. - Отключите в дурке интернет! Теперь нате, смотрите. Всё есть в архивах. Если я там не матькался.
Libo написав:Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал. Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?
Т.е. к 31 марта 2019 гкурс будет 25 грн за доллар, а президентом ,конечно,переизбирут Порошенко
Но не надо так щепетильно, до миллиметра ... Порядок цифр ... Вы ведь, несмышлёноши, ждали по писят, а кабанисты даже по сто... А про переизбрание вообще речи не было. Я лично голосую за полковника. Кстати, проанализировал мировую статистику... На выборах во всех странах мира, как правило, побеждают выпускники американских военных академий. Наш полковник там был. А ведь и я тоже отползал-отбегал на их полигонах! Жаль, что не пошел в политику...