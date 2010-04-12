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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72127213721472157216>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:51

Captain Obvious

Можешь называть меня кем угодно. :P
Но я вас еще во время весенних валютных непоняток уаерял, что в этом году традиционные августовско-сентябрьская и декабрьско-январские модели поведения гривны не сработают. Всё будет наоборот. Если есть время, поищи в архивах.
У меня дар. :oops: Я вижу будущее. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:55

  дядя Caша написав:
Прошу напугать ДС курсами одесского "неформального" рынка. Спасибо.

US


7км по звонку 27,49-27,55
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:55

  Libo написав:Captain Obvious

Можешь называть меня кем угодно. :P
Но я вас еще во время весенних валютных непоняток уаерял, что в этом году традиционные августовско-сентябрьская и декабрьско-январские модели поведения гривны не сработают. Всё будет наоборот. Если есть время, поищи в архивах.
У меня дар. :oops: Я вижу будущее. 8)

Исскуственно все это. Задерживают гривну по ПДВ.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:56

Re: Валютный рынок в контексте

Ух резко просели Так что, тариться баксом будем в феврале 2019г? :)
Имхо па26,7
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:58

По данным Национального банка Украины, валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл, или на 0,9% - до 114,742 млрд долл.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:11

  Василь-Рівне написав:
  Zebra написав:Перезаймут из того, что напечатают.

Для тих хто має мізкі, просто цифри, якщо хто не доганяє, опублікую коментар (коротко - номінальний ВВП в третьому кварталі 2018 року виріс за рік 13,06% це самий високий показник в Європі, а за три квартали ВВП України склав 92,84 млрд доларів, а це +17,34% за рік, це також найвище в Європі) і для українофобів, всепропальщиків, ольгінців, вати яка тут на роботі, порохофобів, гройсманофобів, урядофобів, лайнонавениляторикидал і т.і. Тому думаєм, думаєм, думаєм .. ну це для тих в кого є чим :wink:

Зображення


Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.
Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?
Они спрсили, а каким образом?
Объяснил, сначала нальют в гривне, а потом опустят доллар до 25 грн.
Бу-у-га-га!, - сказали они. - Отключите в дурке интернет!
Теперь нате, смотрите.
Всё есть в архивах. Если я там не матькался.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:13

  Libo написав:Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.
Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?


Т.е. к 31 марта 2019 гкурс будет 25 грн за доллар, а президентом ,конечно,переизбирут Порошенко
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:14

  Zebra написав:Исскуственно все это. Задерживают гривну по ПДВ.

ничего, Фонд начал выплаты по ВТБ, это чуток поможет твоему флюгеру смотреть на север.

зы. жаль, форумчанин c ником serega_rubin временно не пишет. нагнал такой жути 26-27 ноября, что куда там пионэру зебре...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:16

  Libo написав:Всё есть в архивах.

реально думаешь, что твою писанину станут по архивам искать? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:23

  shapo написав:
  Libo написав:Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.
Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?


Т.е. к 31 марта 2019 гкурс будет 25 грн за доллар, а президентом ,конечно,переизбирут Порошенко


Но не надо так щепетильно, до миллиметра ... Порядок цифр ... Вы ведь, несмышлёноши, ждали по писят, а кабанисты даже по сто... :P
А про переизбрание вообще речи не было. Я лично голосую за полковника.
Кстати, проанализировал мировую статистику...
На выборах во всех странах мира, как правило, побеждают выпускники американских военных академий. Наш полковник там был. А ведь и я тоже отползал-отбегал на их полигонах!
Жаль, что не пошел в политику...
:( :( :(
Libo
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