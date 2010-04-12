Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:33

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.



По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.



Около 10.42 коррекция безналичного «американца» остановилась, котировки СКВ все еще пребывали на цифре 27,45/27,47 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж, вызванное появившимся локальным спросом на доллар.



Спустя 2 минуты новая волна продаж возобновила снижение курса доллара, упавшего на указанный час к 27,43/27,45 UAH/USD.



«Продавцов много, без регулятора не справимся», - констатировали участники торгов.



К 11.17 Киева отсутствие регулятора на рынке способствовало пролонгации нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня, оказавшейся в указанное время на цифре 27,40/27,42 UAH/USD.



Дополуденная «медвежья» эйфория на валютном межбанке, вызванная новостью о приходе на счета Минфина первого транша МВФ в размере XDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,25/17,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика противоречит снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Незадолго до полудня, на 11.54 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,38/27,41 UAH/USD. Регулятор, похоже, отмечает «неформальный» День банкира. Его на рынке не видно.



По состоянию на 12.32 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили снижение и даже отскочили (27,40/27,42 UAH/USD) стараниями появившегося на межбанке и начавшего выкупать долларовые излишки с платформы Matching по 27,40 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4358 UAH/USD, потеряв 15,22 коп.



Около 13.10 котировки доллара на межбанке возобновили коррекцию, индицируя уход регулятора на обед снижением цены «американца» до отметки 27,395/27,405 UAH/USD.



На этой цифре (27,395/27,405 UAH/USD)около 13.25 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 20 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1447, поднявшись до $1,1463 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1470 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).



На открытии торгов 21 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).



На старте торгов 21 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали паузу в работе. Высокая курсовая динамика и дефицит гривни заставил всех затаиться. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,40/27,55 UAH/USD, евро – 31,30/31,57 UAH/EUR. Киевские валютчики божатся, что по таким ценам совершили «переброс» доллара и евро.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками.

На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения. Ликвидность невысокая.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,66/27,72 UAH/USD, евро – 31,60/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,401/0,411 UAH/RUB, Киев опт 27,55-58/27,70 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,55-58/27,70 UAH/USD, евро (опт) 31,40-45/31,65-70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40-45/31,65-70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,60/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,45/27,55 UAH/USD, розница – 27,40/27,60 UAH/USD; Запорожье – 27,60/27,63 UAH/USD; евро – 31,50/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD.



Приход раньше ожидаемого срока первого миллиардного транша от МВФ в Украину вернуло на валютный межбанк в пятницу «медвежью» эйфорию. Котировки безналичного «американца» покатились вниз, увлекая за собой и наличный доллар.

При этом в тени остались базовые причины сохранения нисходящего тренда на рынке безналичного доллара. В частности, пролонгацию сжатия гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, а также фискальный период и выросшие «хозяйственные» расходы бизнеса в последнюю декаду года. Полагаю, уже этого было бы достаточно для сохранения отката СКВ на межбанке под давлением продаж ради дефицитной гривни.



Основной позитив возвращения «отношений» Киева с МВФ таится в облегчении допуска страны на внешние рынки займов. «Справка» от Фонда гораздо дороже миллиардов его траншей. Поскольку проблему астрономической уплаты по внешних долгах никто с Украины не снимал, а самостоятельно, без перезайма, Киеву с этим не справиться.



Полагаю, вскоре эта МВФ-эйфория закончится, а на повестке дня появится известное наблюдение о долгах, менеджмент которых исчерпывается алгоритмом: «Берешь чужие деньги на время, отдавая потом свои навсегда».



В этом контексте после трехдневных каникул западного Рождества наш межбанк, полагаю, должен вернуться на грешную землю, затормозив коррекцию безналичного «американца», которая явно не соответствует текущей экономической ситуации в стране. Иначе говоря, пора возвращаться к реализму, не забывая об очередном росте госдолга на 0,87% из-за последнего транша МВФ.



В предыдущих обзорах мы представляли график работы валютного межбанка в эти предпраздничные дни. Думается, из-за отложенного предложения экспортной выручки нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранится какое-то время. С тем, чтобы в первых числах января вернуть рынок безналичного доллара вначале к полосу относительной стабильности, а затем попытаться его приподнять.



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