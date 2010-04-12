Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Трохи раніше писав про свою "стратегію" і не відкупляв до цього часу доляри, які частково злив по 28.80 і гривню залишав для таких випадків. Тепер слідкую і мабуть буду робити відбір.
Совсем зажрались. А нам пересичным сейчас не до долларов ... Баночка черной икры в Сильпо по 3700 грн... А что одной баночки?! Гуси по 500, баранья нога по 500. А бухло?! А сколько еще всего надо! Прислуга переводится на сверхурочную, по двойному-тройному тарифу. Тьолкам подарки. Розбещени. Заказывают дорогие. Всё в гривне. О покупке долларов сейчас даже не мечтаем. Наоборот.
Пересічному так, бухло, ікра, смажений індик. А от де залишать цю гривню, ці мішки, та по "солоденькому" курсу, Ех... "Свято"!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.
По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.
Около 10.42 коррекция безналичного «американца» остановилась, котировки СКВ все еще пребывали на цифре 27,45/27,47 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж, вызванное появившимся локальным спросом на доллар.
Спустя 2 минуты новая волна продаж возобновила снижение курса доллара, упавшего на указанный час к 27,43/27,45 UAH/USD.
«Продавцов много, без регулятора не справимся», - констатировали участники торгов.
К 11.17 Киева отсутствие регулятора на рынке способствовало пролонгации нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня, оказавшейся в указанное время на цифре 27,40/27,42 UAH/USD.
Дополуденная «медвежья» эйфория на валютном межбанке, вызванная новостью о приходе на счета Минфина первого транша МВФ в размере XDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,25/17,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика противоречит снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Незадолго до полудня, на 11.54 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,38/27,41 UAH/USD. Регулятор, похоже, отмечает «неформальный» День банкира. Его на рынке не видно.
По состоянию на 12.32 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили снижение и даже отскочили (27,40/27,42 UAH/USD) стараниями появившегося на межбанке и начавшего выкупать долларовые излишки с платформы Matching по 27,40 UAH/USD.
Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4358 UAH/USD, потеряв 15,22 коп.
Около 13.10 котировки доллара на межбанке возобновили коррекцию, индицируя уход регулятора на обед снижением цены «американца» до отметки 27,395/27,405 UAH/USD.
На этой цифре (27,395/27,405 UAH/USD)около 13.25 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 20 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1447, поднявшись до $1,1463 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1470 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).
На открытии торгов 21 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).
На старте торгов 21 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали паузу в работе. Высокая курсовая динамика и дефицит гривни заставил всех затаиться. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,40/27,55 UAH/USD, евро – 31,30/31,57 UAH/EUR. Киевские валютчики божатся, что по таким ценам совершили «переброс» доллара и евро.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками. На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения. Ликвидность невысокая.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Приход раньше ожидаемого срока первого миллиардного транша от МВФ в Украину вернуло на валютный межбанк в пятницу «медвежью» эйфорию. Котировки безналичного «американца» покатились вниз, увлекая за собой и наличный доллар. При этом в тени остались базовые причины сохранения нисходящего тренда на рынке безналичного доллара. В частности, пролонгацию сжатия гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, а также фискальный период и выросшие «хозяйственные» расходы бизнеса в последнюю декаду года. Полагаю, уже этого было бы достаточно для сохранения отката СКВ на межбанке под давлением продаж ради дефицитной гривни.
Основной позитив возвращения «отношений» Киева с МВФ таится в облегчении допуска страны на внешние рынки займов. «Справка» от Фонда гораздо дороже миллиардов его траншей. Поскольку проблему астрономической уплаты по внешних долгах никто с Украины не снимал, а самостоятельно, без перезайма, Киеву с этим не справиться.
Полагаю, вскоре эта МВФ-эйфория закончится, а на повестке дня появится известное наблюдение о долгах, менеджмент которых исчерпывается алгоритмом: «Берешь чужие деньги на время, отдавая потом свои навсегда».
В этом контексте после трехдневных каникул западного Рождества наш межбанк, полагаю, должен вернуться на грешную землю, затормозив коррекцию безналичного «американца», которая явно не соответствует текущей экономической ситуации в стране. Иначе говоря, пора возвращаться к реализму, не забывая об очередном росте госдолга на 0,87% из-за последнего транша МВФ.
В предыдущих обзорах мы представляли график работы валютного межбанка в эти предпраздничные дни. Думается, из-за отложенного предложения экспортной выручки нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранится какое-то время. С тем, чтобы в первых числах января вернуть рынок безналичного доллара вначале к полосу относительной стабильности, а затем попытаться его приподнять.
Межбанковский валютный рынок Украины не будет работать две рабочие субботы декабря — 22 и 29 числа, а также 2 января 2019 года. Об этом сообщается в телеграмме Нацбанка №40-0006/67364.
Банки не будут проводить покупку-продажу безналичной валюты, но будут проводить наличный валютообмен.
Для предприятий-экспртеров НБУ выписал четкий график продаж 50% валютной выручки в предпраздничные дни:
поступления за 21 и 22 декабря должны быть проданы 26 декабря; поступления за 28 декабря нужно реализовать 3 января 2019 года; поступления с 29 декабря по 3 января 2019 года (включительно) должны оказаться на межбанке 4 января.
реально думаешь, что твою писанину станут по архивам искать?
Даремно ви так. Більше двох місяців тому я звернувся до Лібо з проханням передбачити і посприяти завдяки його дару зростанню моїх статків. Пообіцяв реалізацію мого бажання уже у першій декаді 2019 року. Я запитав, а чи не можна пришвидшити, і Гуру-доброчинець зійшов своєю благодаттю, передбачивши суттєві надходження у найближчий час. І о ДИВО !!! Через 10 днів я здав одну з квартир на 1000 грн дорожче. Шаман, не інакше.
реально думаешь, что твою писанину станут по архивам искать?
Даремно ви так. Більше двох місяців тому я звернувся до Лібо з проханням передбачити і посприяти завдяки його дару зростанню моїх статків. Пообіцяв реалізацію мого бажання уже у першій декаді 2019 року. Я запитав, а чи не можна пришвидшити, і Гуру-доброчинець зійшов своєю благодаттю, передбачивши суттєві надходження у найближчий час. І о ДИВО !!! Через 10 днів я здав одну з квартир на 1000 грн дорожче. Шаман, не інакше.
А если аватар Либо прикладывать к больным местам, так можно вылечить болячки? Ну, например, геморрой?
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
ihorkyiv написав:Даремно ви так. Більше двох місяців тому я звернувся до Лібо з проханням передбачити і посприяти завдяки його дару зростанню моїх статків. Пообіцяв реалізацію мого бажання уже у першій декаді 2019 року. Я запитав, а чи не можна пришвидшити, і Гуру-доброчинець зійшов своєю благодаттю, передбачивши суттєві надходження у найближчий час. І о ДИВО !!! Через 10 днів я здав одну з квартир на 1000 грн дорожче. Шаман, не інакше.
Ти добрий, чемний чолов'яга ... Завжди допомагаю таким. Це моя місія.