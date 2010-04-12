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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72147215721672177218>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:14

инверсия однако...

Пятидневный обвал сделал рубль худшей валютой в мире
За 5 торговых дней российская валюта обесценилась к доллару на максимальную величину среди всех конкурентов, которых отслеживает Bloomberg.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:14

  Captain Obvious написав:А если аватар Либо прикладывать к больным местам, так можно вылечить болячки?
Ну, например, геморрой?

Спробуйте. Не відкидаю такої можливості. Але можуть виникнути проблеми з відмиванням, дезінфекцією і деароматизацією вашого монітора. Може ще не усі більш приземлені способи перепробували ??? Шкода техніку. ))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:15

  edvardd написав:Пятидневный обвал сделал рубль худшей валютой в мире
За 5 торговых дней российская валюта обесценилась к доллару на максимальную величину среди всех конкурентов, которых отслеживает Bloomberg.


Да шоп им вообще пусто было , кляти москали )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:18

Re: Валютный рынок в контексте

... у Лева 50/60 і то в п'ятницю, перед вихідними :shock:

- альооооо!!! - хто зламав дитячу гру: "вліку $ - купляємо, взимку - зливаємо" :?: :idea: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:24

  Libo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Трохи раніше писав про свою "стратегію" і не відкупляв до цього часу доляри, які частково злив по 28.80 і гривню залишав для таких випадків. Тепер слідкую і мабуть буду робити відбір.


Совсем зажрались. А нам пересичным сейчас не до долларов ... Баночка черной икры в Сильпо по 3700 грн... А что одной баночки?! Гуси по 500, баранья нога по 500. А бухло?! А сколько еще всего надо! Прислуга переводится на сверхурочную, по двойному-тройному тарифу. Тьолкам подарки. Розбещени. Заказывают дорогие. Всё в гривне. О покупке долларов сейчас даже не мечтаем. Наоборот. :?

Бросайте ерундой заниматься. Не мальчик уже. Попоститесь. Покайтесь. Причаститесь. Акции рудников верните масонам. Серебряные ложки оставьте. Будете по воскресеньям раздавать. После службы. Во славу Божью. Так многие спаслись. Тогда и нас, грешных, просветите. С братской любовью. :D
ziko07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:47

А где подевались "вестники апокалипсиса"?
"Гривна по 40", "транш не дадут", "клиент уезжает, гиппс снимают"...
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komp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:50

  Долярчик написав:... у Лева 50/60 і то в п'ятницю, перед вихідними :shock:

- альооооо!!! - хто зламав дитячу гру: "вліку $ - купляємо, взимку - зливаємо" :?: :idea: :mrgreen:

Хто-хто...вибори Президента.
До виборів гривня має бути міцна як ніколи.
А де та вітка гадів курсу в Гагаріна?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:54

Відкупив частину по 27.70.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:55

Коллеги, так а кто точно знает куда упал кредит МВФ ? На счёт НБУ или д... минфина ?
Все новости пишут по-дурацки "МВФ перечислил Украине"
https://news.finance.ua/ru/news/-/44105 ... redita-mvf
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:56

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон 27,48-27,58
prodigy написав:
  дядя Caша написав:
Прошу напугать ДС курсами одесского "неформального" рынка. Спасибо.

US


7км по звонку 27,49-27,55
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