Пятидневный обвал сделал рубль худшей валютой в мире
За 5 торговых дней российская валюта обесценилась к доллару на максимальную величину среди всех конкурентов, которых отслеживает Bloomberg.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:14
инверсия однако...
Пятидневный обвал сделал рубль худшей валютой в мире
За 5 торговых дней российская валюта обесценилась к доллару на максимальную величину среди всех конкурентов, которых отслеживает Bloomberg.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:14
Спробуйте. Не відкидаю такої можливості. Але можуть виникнути проблеми з відмиванням, дезінфекцією і деароматизацією вашого монітора. Може ще не усі більш приземлені способи перепробували ??? Шкода техніку. ))
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:15
Да шоп им вообще пусто было , кляти москали )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:18
Re: Валютный рынок в контексте
... у Лева 50/60 і то в п'ятницю, перед вихідними
- альооооо!!! - хто зламав дитячу гру: "вліку $ - купляємо, взимку - зливаємо"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:24
Бросайте ерундой заниматься. Не мальчик уже. Попоститесь. Покайтесь. Причаститесь. Акции рудников верните масонам. Серебряные ложки оставьте. Будете по воскресеньям раздавать. После службы. Во славу Божью. Так многие спаслись. Тогда и нас, грешных, просветите. С братской любовью.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:47
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:50
Хто-хто...вибори Президента.
До виборів гривня має бути міцна як ніколи.
А де та вітка гадів курсу в Гагаріна?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:54
Відкупив частину по 27.70.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:55
Коллеги, так а кто точно знает куда упал кредит МВФ ? На счёт НБУ или д... минфина ?
Все новости пишут по-дурацки "МВФ перечислил Украине"
https://news.finance.ua/ru/news/-/44105 ... redita-mvf
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:56
Re: Валютный рынок в контексте
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