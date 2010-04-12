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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7215721672177218>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:04

  Квесторе_поверніться написав:А де та вітка гадів курсу в Гагаріна?

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:11

Re: Валютный рынок в контексте

:shock:
  Vitalych-new написав:Коллеги, так а кто точно знает куда упал кредит МВФ ? На счёт НБУ или д... минфина ?
Все новости пишут по-дурацки "МВФ перечислил Украине"

НБУ, в резервы. Вы прочли ВСЕ :shock: новости?
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:12

  Captain Obvious написав:20 минут назад "качнулся", по дороге по делам.

В оптовой обменке скинул 4000 па27.55, через 20 метров купил в Пивденном па27.47 :)

Бензин, таки, отбил :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:22

  edvardd написав:По данным Национального банка Украины, валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл, или на 0,9% - до 114,742 млрд долл.

Тем не менее, он уменьшился с начала года на 1.6%
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:29

  komp написав::shock:
  Vitalych-new написав:Коллеги, так а кто точно знает куда упал кредит МВФ ? На счёт НБУ или д... минфина ?
Все новости пишут по-дурацки "МВФ перечислил Украине"

НБУ, в резервы. Вы прочли ВСЕ :shock: новости?


та походу перечитался новостями
Я тоже помню, что в НБУ, который его засунул в резервы. Но тут начали появляться сообщения, что минфин этими деньгами дырки бюджетные затыкает, чуть ли не на МБ продаёт. С учётом совсем нетипичного (и неконтролируемого) проседания доллара можно и в такое поверить :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:30

  Starikan написав:
  edvardd написав:По данным Национального банка Украины, валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл, или на 0,9% - до 114,742 млрд долл.

Тем не менее, он уменьшился с начала года на 1.6%


Смотрите на даты сравнений и прикладывайте курсы
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:32

  komp написав:А где подевались "вестники апокалипсиса"?
"Гривна по 40", "транш не дадут", "клиент уезжает, гиппс снимают"...
Зображення

Рубль и гривна пошли в противоход жди обратного откупа. Спекули не дремлют. Сам вот ща думаю брать или нет по 27.60
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:33

  Перес де Куэльяр написав:Що далі чекає і що буде з курсом доляра на наступному тижні. На мою думку, рух вгору продовжиться, для цього є певні обставини, як політично-військові, так і економічні. За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж . На вихідних готівка відпрацює на підвищених рівнях, якщо не станеться якихось потрясінь і провокацій пов’язаних з церковним «Собором».По повідомленням Зорьки, оператора ринку, яка інформує, що дефіциту гривні немає, можна зробити висновок ,що ринок готівки наситюється «паливом», яке звісно буде давити на курс. Я перерахую те, що писав раніше в одному повідомленні, негативні фактори для гривні і чому чекаю на зростання котирувань доляра. Так от : Перше; дістали «дна» корекції і це логічно, що відскок назрівав, інші чекали 27.50, що для сезонності цей рівень неможливий, або українське «диво». Друге; кожен рік в грудні йде освоювання бюджетних коштів і це впливає, виливом зайвої гривневої ліквідності на ринок. Третє; в зв‘язку з закінченням 3-и місячних гривневих депозитів, які були розміщенні протягом вересня на стабілізації курсу, то весь грудень при ВС буде ця гривня йти на валютний ринок, котирування нижчі + відсотки .Четверте; Введення ВС є подразником для гравців в можливій нестабільності і у випадку, якщо до когось раніше проникне інсайд в подовженні ВС, всі розуміють куди піде курс в політичному плані . П‘яте; передноворічний гривневий виторг акумулюється і звісно до НР теж давитиме на гривню і курс доляра зростатиме . Шосте; облікову не підвищили, а це монетарне послаблення, гравці спробують трохи розхитати курс на більш вищі позначки, спекулюючи для заробітку .Тому я і писав, що ближчі два тижня буде зростання курсу доляра з зупинками і пастками «закулісних ігор»гравців і Регулятора на МБ, які ми ,наприклад спостерігали учора і раніше .. Щось так багато накнопав. Все буде добре і все буде Україна .Путін ХЛО і всі москалі йдуть на .,,

*Відправлено з Чату

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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:36

Re: Валютный рынок в контексте

Сумы ТАС 27,55 прикупил на свободные
Основная часть очереди покупает резко подешевевший доллар, удивительно что это не несколько мятых бумажек с приноса а новый хрустящий и наливают неожиданно хорошо.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:39

Re: Валютный рынок в контексте

Купил по 27.48 в БИС.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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