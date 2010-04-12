Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:57

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 19,31 коп., на торгах пятницы поднялся на 14,30 коп., оказавшись на уровне 27,4339 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,22 коп., составил 27,4358 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала к 27,48/27,52 UAH/USD на известии о приходе в Украину первого транша кредита МВФ в размере XDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., вернувшем на рынок угасшую было «медвежью» эйфорию. Кроме того, поводом для продаж СКВ, уронивших ее курс, стало снижение гривневой ликвидности (об этом дали понять упавшие с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ), а меж тем к финишу года выросли гривневые расходы корпораций на «хозяйственные» нужды и фискальные платежи.



Нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня, ведомый доминированием продаж «американца» на межбанке затянулся до полудня, понизив цену СКВ по до 27,38/27,41 UAH/USD. Сразу пополудни на рынок вышел НБУ, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching по 27,40 UAH/USD, остановив коррекцию и обеспечив подскок до 27,40/27,42 UAH/USD на 12.30 Киева.



Вскоре регулятор покинул межбанк, где цены снова ушли вниз к 27,395/27,405 UAH/USD, оставаясь неизменными до 14.10, когда новые покупки доллара вернули его курс к 27,40/27,43 UAH/USD.



Очередная волна продаж этих локальных максимумов снова уронила цену СКВ на фоне упавшей торговой активности до 27,385/27,415 UAH/USD по состоянию на 15.35.



Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,385/27,415 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 21 декабря.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4339 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,26% с 28,0672 UAH/USD до 27,4339 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,75 годовых (с 12.05 Киева – 16,25/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 декабря, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и приход первого транша в размере $1,4 млрд. пролонгировало «медвежью» эйфорию, возобновив массовый выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».



Во-вторых, к пятнице произошло очередное «сжатие» гривневой ликвидности на фоне роста платежей в Казну и прочих «хозяйственных» расходов.



В-третьих, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 декабря выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара сохранил свой «медвежий», тренд, что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, обострение дефицита гривни вызвало объемные продажи СКВ.



В-третьих, на межбанке присутствовал регулятор, который выкупал с платформы Matching излишки долларовой ликвидности гораздо активнее, чем накануне, составляя конкуренцию импортерам, которые тоже приобретали упавшую в цене СКВ.







Дата: 21 декабря 2018 г. на 16.00



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