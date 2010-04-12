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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:31
Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте.
Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.
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viy
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:37
SherLock написав: Перес де Куэльяр написав:
Що далі чекає і що буде з курсом доляра на наступному тижні. На мою думку, рух вгору продовжиться, для цього є певні обставини, як політично-військові, так і економічні. За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж . На вихідних готівка відпрацює на підвищених рівнях, якщо не станеться якихось потрясінь і провокацій пов’язаних з церковним «Собором».По повідомленням Зорьки, оператора ринку, яка інформує, що дефіциту гривні немає, можна зробити висновок ,що ринок готівки наситюється «паливом», яке звісно буде давити на курс. Я перерахую те, що писав раніше в одному повідомленні, негативні фактори для гривні і чому чекаю на зростання котирувань доляра. Так от : Перше; дістали «дна» корекції і це логічно, що відскок назрівав, інші чекали 27.50, що для сезонності цей рівень неможливий, або українське «диво». Друге; кожен рік в грудні йде освоювання бюджетних коштів і це впливає, виливом зайвої гривневої ліквідності на ринок. Третє; в зв‘язку з закінченням 3-и місячних гривневих депозитів, які були розміщенні протягом вересня на стабілізації курсу, то весь грудень при ВС буде ця гривня йти на валютний ринок, котирування нижчі + відсотки .Четверте; Введення ВС є подразником для гравців в можливій нестабільності і у випадку, якщо до когось раніше проникне інсайд в подовженні ВС, всі розуміють куди піде курс в політичному плані . П‘яте; передноворічний гривневий виторг акумулюється і звісно до НР теж давитиме на гривню і курс доляра зростатиме . Шосте; облікову не підвищили, а це монетарне послаблення, гравці спробують трохи розхитати курс на більш вищі позначки, спекулюючи для заробітку .Тому я і писав, що ближчі два тижня буде зростання курсу доляра з зупинками і пастками «закулісних ігор»гравців
і Регулятора на МБ, які ми ,наприклад спостерігали учора і раніше .. Щось так багато накнопав. Все буде добре і все буде Україна .Путін ХЛО і всі москалі йдуть на .,,*Відправлено з Чату
Наклепать столько букв, достать запросами google translate для перевода с русского и в итоге… сесть в лужу. Впрочем, как обычно. Гагарин № 2. Но, то такое.
так, я написав , що йдем до 27,50, а це спростовувало
хлопче, побачив українське «диво»?
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:44
Zebra
в пивне 27,47,
hurry up
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:18
підняли продаж до 27,70 на вихідні. гривні досталь
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:30
prodigy написав:Zebra
в пивне 27,47,
hurry up
Не факт что там что то было...
В Таском по 27.55 в 11.30 было пусто....
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komant733
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Vitalych-new
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:04
Vitalych-new написав: Captain Obvious написав: Captain Obvious написав:
20 минут назад "качнулся", по дороге по делам.
В оптовой обменке скинул 4000 па27.55, через 20 метров купил в Пивденном па27.47
Это так, просто отдал дань уважения этому театру абсурда в декабре.
Я тоже люблю из всего выдавить всё по полной, но расчехлять конверт, брать 4000 и идти в 2 места ради заработка 320 грн. не смог бы
Эм, надо просто читать чуточку
повнимательнее:
Цитирую Капитана.
по дороге
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:06
Сибарит написав: Vitalych-new написав:
Если гривна укрепляется бесконтрольно (т.е. НБУ не сдерживает)
Не так уж и бесконтрольно, выкупают каждый день весьма немалые суммы.
Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"
привет бюджету !
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:06
komant733 написав: prodigy написав:Zebra
в пивне 27,47,
hurry up
Не факт что там что то было...
В Таском по 27.55 в 11.30 было пусто....
В Пивденный Одесса было Валом, при мне 35 000 распечатал один кассир, и около 20 второй.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:09
Captain Obvious написав: Vitalych-new написав:
Я тоже люблю из всего выдавить всё по полной, но расчехлять конверт, брать 4000 и идти в 2 места ради заработка 320 грн. не смог бы
Эм, надо просто читать чуточку
повнимательнее:
Цитирую Капитана.
по дороге
видел - Вам хорошо
Я сижу днём в офисе и не шастаю мимо банок и обменок
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