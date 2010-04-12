|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:13
Одесса тоже к вечеру откатила курс.
Посмотрим.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1046
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:15
viy написав:
Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте.
Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.
У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 1955
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:17
shapo написав:
Т.е. к 31 марта 2019 гкурс будет 25 грн за доллар, а президентом ,конечно,переизбирут Порошенко
Libo написав:
Но не надо так щепетильно, до миллиметра ... Порядок цифр ... Вы ведь, несмышлёноши, ждали по писят, а кабанисты даже по сто...
А про переизбрание вообще речи не было. Я лично голосую за полковника.
Кстати, проанализировал мировую статистику...
На выборах во всех странах мира, как правило, побеждают выпускники американских военных академий. Наш полковник там был. А ведь и я тоже отползал-отбегал на их полигонах!
Жаль, что не пошел в политику...
Т.е. курс будет неизвестно какой.
Да и у полковника шансов мало если возьмет в руководители штаба Балогу.
Такие как я точно от него отвернутся.
В игноре Kart, Sommer
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:19
Vitalych-new написав:
видел - Вам хорошо
Я сижу днём в офисе и не шастаю мимо банок и обменок
Для жителей курортных регионов свойственно "слегка работать" летом и шастать остальное время года.
Сам грешен
Востаннє редагувалось vovan_prm
в П'ят 21 гру, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 1955
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:20
vovan_prm написав: viy написав:
Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте.
Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.
У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.
Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6494
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 482 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24
Zebra написав: vovan_prm написав:
У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.
Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.
И шо?
Оставить семью без подарков?
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 1955
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:28
vovan_prm написав: Zebra написав: vovan_prm написав:
У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.
Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.
И шо?
Оставить семью без подарков?
Подарить подарки не на Новый Год,а на Рождество. Или на Старый Новый Год,который кстати и есть по сути настоящим)
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 669
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:32
Сегодня ПДВ налили на 400 млн .грн.
Итого с начала года на 3,270 млрд.грн
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29767
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2923 раз.
- Подякували: 4849 раз.
-
- Профіль
-
10
2
1
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:39
Спостерігав, після обід, за працею валютчика, попили кави, потеревенили, він не сам працює, в парі, так от; в основному люд міняє "на хлібець" по 27.50/ , але нижче 27.70 не було від себе сьогодні, а під вечір вже почали "пакетами для сміття" гривню везти. Дивлячись на рух готівки і МБ я вирішив не всю гривню "спалювати", бо якщо нижче МБ піде, то потягне далі вниз і ЧР, тоді й зроблю ще раз відбір, наприклад по 27.50. краще мабуть так, ніж "жувати".
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2053
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 739 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:43
Vitalych-new написав:
Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"
привет бюджету !
Я не вижу в темпах ничего непривычного. По 15-20 копеек в день позволяют гулять курсу уже давно, причем в обе стороны. Действия НБУ полностью соответствуют декларируемой задаче сглаживания чрезмерных колебаний, не влияя на тенденции, но ему все равно никто не верит. Уже много лет.
Меня тоже тревожит укрепление гривны, я тоже не понимаю его причин, но и чьих-то коварных козней разглядеть не могу.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3432
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 1286 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14036
|1607332
|
П'ят 21 гру, 2018 14:09
moniks
|
|6520
|1383034
|
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
|
|159
|252328
|
|