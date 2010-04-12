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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7217721872197220>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:13

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса тоже к вечеру откатила курс.
Посмотрим.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:15

  viy написав:Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте.
Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.

У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:17

  shapo написав:Т.е. к 31 марта 2019 гкурс будет 25 грн за доллар, а президентом ,конечно,переизбирут Порошенко


  Libo написав:Но не надо так щепетильно, до миллиметра ... Порядок цифр ... Вы ведь, несмышлёноши, ждали по писят, а кабанисты даже по сто... :P
А про переизбрание вообще речи не было. Я лично голосую за полковника.
Кстати, проанализировал мировую статистику...
На выборах во всех странах мира, как правило, побеждают выпускники американских военных академий. Наш полковник там был. А ведь и я тоже отползал-отбегал на их полигонах!
Жаль, что не пошел в политику...
:( :( :(


Т.е. курс будет неизвестно какой.
Да и у полковника шансов мало если возьмет в руководители штаба Балогу.
Такие как я точно от него отвернутся.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:19

  Vitalych-new написав:видел - Вам хорошо :lol:
Я сижу днём в офисе и не шастаю мимо банок и обменок :oops:

Для жителей курортных регионов свойственно "слегка работать" летом и шастать остальное время года.
Сам грешен :oops:
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 21 гру, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:20

  vovan_prm написав:
  viy написав:Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте.
Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.

У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.

Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24

  Zebra написав:
  vovan_prm написав:У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.

Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.

И шо?
Оставить семью без подарков?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:28

  vovan_prm написав:
  Zebra написав:
  vovan_prm написав:У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.

Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.

И шо?
Оставить семью без подарков?

Подарить подарки не на Новый Год,а на Рождество. Или на Старый Новый Год,который кстати и есть по сути настоящим)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:32

Сегодня ПДВ налили на 400 млн .грн.

Итого с начала года на 3,270 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:39

Re: Валютный рынок в контексте

Спостерігав, після обід, за працею валютчика, попили кави, потеревенили, він не сам працює, в парі, так от; в основному люд міняє "на хлібець" по 27.50/ , але нижче 27.70 не було від себе сьогодні, а під вечір вже почали "пакетами для сміття" гривню везти. Дивлячись на рух готівки і МБ я вирішив не всю гривню "спалювати", бо якщо нижче МБ піде, то потягне далі вниз і ЧР, тоді й зроблю ще раз відбір, наприклад по 27.50. краще мабуть так, ніж "жувати".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"
привет бюджету !

Я не вижу в темпах ничего непривычного. По 15-20 копеек в день позволяют гулять курсу уже давно, причем в обе стороны. Действия НБУ полностью соответствуют декларируемой задаче сглаживания чрезмерных колебаний, не влияя на тенденции, но ему все равно никто не верит. Уже много лет.
Меня тоже тревожит укрепление гривны, я тоже не понимаю его причин, но и чьих-то коварных козней разглядеть не могу.
Сибарит
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