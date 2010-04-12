viy написав:Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте. Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.
У меня противоположная засада. Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.
Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.
Дай бох. Не хочется платить налоги продавая валюту по курсу 27.5 когда поступления зачислились по 28—28.4
Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 21 гру, 2018 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Vitalych-new написав:Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни" привет бюджету !
Я не вижу в темпах ничего непривычного. По 15-20 копеек в день позволяют гулять курсу уже давно, причем в обе стороны. Действия НБУ полностью соответствуют декларируемой задаче сглаживания чрезмерных колебаний, не влияя на тенденции, но ему все равно никто не верит. Уже много лет. Меня тоже тревожит укрепление гривны, я тоже не понимаю его причин, но и чьих-то коварных козней разглядеть не могу.
Не анализируете исполнение бюджета по ежедневным данным с сайта Казначейства ?
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,080638(0,002575). Йшла ДОДОЛУ на тижні в середньому по 8,0638 копійки за добу. Це більше ніж у 31 разів швидше, ніж підвищувалось того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра: 0,002045. СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,2045 копійки за добу.
Тиждень повний.
СерРічна на кінець тижня - 27,209648406639. Курс НБУ і готівки вище. Доляр ЩЕ вигідно продавати.
На кінець року ця величина очікується всього на рівні 27,209648406639+3(робочі дні)*0,002045=27,215783406639 грн/дол. По робочих суботах міжбак не працює. Цікаво, що ця величина, розрахована як зважена за обертами, вже на сьогодні вища на 5 копійок, за рахунок вищих обертів на кінець року!
Цікаво, дістане чи ні КУРС НБУ середньозважену? А чи перетне до кінця року? Як на мене, це дуже сильна лінія супротиву Після перетину, треба ПОЧИНАТИ купляти доляр.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
И да, и нет. К смартфонам еще и рассрочку беспроцентную прикручу. С ноутами сложнее. Там или кэш, или на карту. П.С. Благодарю всех коллег за участие. Как-то вырулю. Не стоИт оно долгого обсуждения. Да и ДС заругает