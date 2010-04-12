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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7217721872197220

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:44

  vovan_prm написав:Оставить семью без подарков?

гривневая кредитка?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51

  Zebra написав:
  vovan_prm написав:
  viy написав:Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте.
Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.

У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.

Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.

Дай бох.
Не хочется платить налоги продавая валюту по курсу 27.5 когда поступления зачислились по 28—28.4
Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 21 гру, 2018 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:53

  vovan_prm написав:
  Zebra написав:
  vovan_prm написав:У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.

Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.

И шо?
Оставить семью без подарков?


Платити кредиткою з грейсом як мінімум до кінця наступного місяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:57

  Сибарит написав:
  Vitalych-new написав:Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"
привет бюджету !

Я не вижу в темпах ничего непривычного. По 15-20 копеек в день позволяют гулять курсу уже давно, причем в обе стороны. Действия НБУ полностью соответствуют декларируемой задаче сглаживания чрезмерных колебаний, не влияя на тенденции, но ему все равно никто не верит. Уже много лет.
Меня тоже тревожит укрепление гривны, я тоже не понимаю его причин, но и чьих-то коварных козней разглядеть не могу.


Не анализируете исполнение бюджета по ежедневным данным с сайта Казначейства ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:02

Середньорічна-Середньоарифметична



Дата______СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
__________ова____на вчора_________на вчора
17.12.2018 27,8861 0,0490 27,2023 0,0029
18.12.2018 27,8479 -0,0381 27,2050 0,0027
19.12.2018 27,7170 -0,1309 27,2072 0,0021
20.12.2018 27,5769 -0,1401 27,2087 0,0015
21.12.2018 27,4339 -0,1429 27,2096 0,0009


Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,080638(0,002575). Йшла ДОДОЛУ на тижні в середньому по 8,0638 копійки за добу. Це більше ніж у 31 разів швидше, ніж підвищувалось того тижня. :shock:

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра: 0,002045. СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,2045 копійки за добу.

Тиждень повний.

СерРічна на кінець тижня - 27,209648406639. Курс НБУ і готівки вище. Доляр ЩЕ вигідно продавати.

На кінець року ця величина очікується всього на рівні 27,209648406639+3(робочі дні)*0,002045=27,215783406639 грн/дол. По робочих суботах міжбак не працює. Цікаво, що ця величина, розрахована як зважена за обертами, вже на сьогодні вища на 5 копійок, за рахунок вищих обертів на кінець року!

Цікаво, дістане чи ні КУРС НБУ середньозважену? А чи перетне до кінця року? Як на мене, це дуже сильна лінія супротиву :!: Після перетину, треба ПОЧИНАТИ купляти доляр.

Попередня - Середньорічна-зважена

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО


Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:04

  Vitalych-new написав:
  Сибарит написав:
  Vitalych-new написав:Если гривна укрепляется бесконтрольно (т.е. НБУ не сдерживает)

Не так уж и бесконтрольно, выкупают каждый день весьма немалые суммы.


Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"
привет бюджету !

А хто вам мешает повернуть рынок подштаниками к верху?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:07

  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили на 400 млн .грн.

Итого с начала года на 3,270 млрд.грн


Я сегодня перечислил 8000 грн.на НДС спец. счёт. :|
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:10

  Yuri_T написав:
  vovan_prm написав:Оставить семью без подарков?

гривневая кредитка?

И да, и нет.
К смартфонам еще и рассрочку беспроцентную прикручу.
С ноутами сложнее. Там или кэш, или на карту.
П.С. Благодарю всех коллег за участие.
Как-то вырулю.
Не стоИт оно долгого обсуждения.
Да и ДС заругает :oops:
Только не юля
vovan_prm
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Сибарит

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