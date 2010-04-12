viy написав:Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте. Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.
У меня противоположная засада. Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.
Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.
Дай бох. Не хочется платить налоги продавая валюту по курсу 27.5 когда поступления зачислились по 28—28.4
Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 21 гру, 2018 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Vitalych-new написав:Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни" привет бюджету !
Я не вижу в темпах ничего непривычного. По 15-20 копеек в день позволяют гулять курсу уже давно, причем в обе стороны. Действия НБУ полностью соответствуют декларируемой задаче сглаживания чрезмерных колебаний, не влияя на тенденции, но ему все равно никто не верит. Уже много лет. Меня тоже тревожит укрепление гривны, я тоже не понимаю его причин, но и чьих-то коварных козней разглядеть не могу.
Не анализируете исполнение бюджета по ежедневным данным с сайта Казначейства ?
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,080638(0,002575). Йшла ДОДОЛУ на тижні в середньому по 8,0638 копійки за добу. Це більше ніж у 31 разів швидше, ніж підвищувалось того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра: 0,002045. СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,2045 копійки за добу.
Тиждень повний.
СерРічна на кінець тижня - 27,209648406639. Курс НБУ і готівки вище. Доляр ЩЕ вигідно продавати.
На кінець року ця величина очікується всього на рівні 27,209648406639+3(робочі дні)*0,002045=27,215783406639 грн/дол. По робочих суботах міжбак не працює. Цікаво, що ця величина, розрахована як зважена за обертами, вже на сьогодні вища на 5 копійок, за рахунок вищих обертів на кінець року!
Цікаво, дістане чи ні КУРС НБУ середньозважену? А чи перетне до кінця року? Як на мене, це дуже сильна лінія супротиву Після перетину, треба ПОЧИНАТИ купляти доляр.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
И да, и нет. К смартфонам еще и рассрочку беспроцентную прикручу. С ноутами сложнее. Там или кэш, или на карту. П.С. Благодарю всех коллег за участие. Как-то вырулю. Не стОит оно долгого обсуждения. Да и ДС заругает
Перес де Куэльяр написав:Що далі чекає і що буде з курсом доляра на наступному тижні. На мою думку, рух вгору продовжиться, для цього є певні обставини, як політично-військові, так і економічні. За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж . На вихідних готівка відпрацює на підвищених рівнях, якщо не станеться якихось потрясінь і провокацій пов’язаних з церковним «Собором».По повідомленням Зорьки, оператора ринку, яка інформує, що дефіциту гривні немає, можна зробити висновок ,що ринок готівки наситюється «паливом», яке звісно буде давити на курс. Я перерахую те, що писав раніше в одному повідомленні, негативні фактори для гривні і чому чекаю на зростання котирувань доляра. Так от : Перше; дістали «дна» корекції і це логічно, що відскок назрівав, інші чекали 27.50, що для сезонності цей рівень неможливий, або українське «диво». Друге; кожен рік в грудні йде освоювання бюджетних коштів і це впливає, виливом зайвої гривневої ліквідності на ринок. Третє; в зв‘язку з закінченням 3-и місячних гривневих депозитів, які були розміщенні протягом вересня на стабілізації курсу, то весь грудень при ВС буде ця гривня йти на валютний ринок, котирування нижчі + відсотки .Четверте; Введення ВС є подразником для гравців в можливій нестабільності і у випадку, якщо до когось раніше проникне інсайд в подовженні ВС, всі розуміють куди піде курс в політичному плані . П‘яте; передноворічний гривневий виторг акумулюється і звісно до НР теж давитиме на гривню і курс доляра зростатиме . Шосте; облікову не підвищили, а це монетарне послаблення, гравці спробують трохи розхитати курс на більш вищі позначки, спекулюючи для заробітку .Тому я і писав, що ближчі два тижня буде зростання курсу доляра
Добрый день. Прогноз не удался. Причина - не учел снижение спроса населения на потребительский импорт. По такому курсу доллара народ не покупает импорт, ВП мотивирует его экономить.
Конечно, речь идет о покупках в диапазоне от 1 до 500 долларах, которые на мой взгляд составляют 80% всех приобретений на рынке.