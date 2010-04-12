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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7218721972207221

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32

  shapo написав:
  Libo написав:Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.
Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?


Т.е. к 31 марта 2019 гкурс будет 25 грн за доллар, а президентом ,конечно,переизбирут Порошенко

Особисто я вже починаю в це вірити - і в переобрання, і в курс 25 ... (ТАС сьогодні наливав по 27,55 хоч 10000 :shock: )
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:34

  Vadim V написав:
  Vitalych-new написав:Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"
привет бюджету !

А хто вам мешает повернуть рынок подштаниками к верху?


отсутствие разума у тех управляющих + отсутствие моей возможности порубить деб..ов на фарш. Но Вы не переживайте - за этот разгуляй платить будем все вместе 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:43

  Captain Obvious написав:Дай бох.
Не хочется платить налоги продавая валюту по курсу 27.5 когда поступления зачислились по 28—28.4


С такими мыслями у меня скоро год будет лежать Евро зачисленное по 37 или около того)) Но все равно каждый из нас учится на своих ошибках..
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