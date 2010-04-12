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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32
shapo написав: Libo написав:
Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.
Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?
Т.е. к 31 марта 2019 гкурс будет 25 грн за доллар, а президентом ,конечно,переизбирут Порошенко
Особисто я вже починаю в це вірити - і в переобрання, і в курс 25 ... (ТАС сьогодні наливав по 27,55 хоч 10000
)
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:34
Vadim V написав: Vitalych-new написав:
Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"
привет бюджету !
А хто вам мешает повернуть рынок подштаниками к верху?
отсутствие разума у тех управляющих + отсутствие моей возможности порубить деб..ов на фарш. Но Вы не переживайте - за этот разгуляй платить будем все вместе
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:43
Captain Obvious написав:
Дай бох.
Не хочется платить налоги продавая валюту по курсу 27.5 когда поступления зачислились по 28—28.4
С такими мыслями у меня скоро год будет лежать Евро зачисленное по 37 или около того)) Но все равно каждый из нас учится на своих ошибках..
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