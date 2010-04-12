Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7218721972207221 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 961 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 134 5. более 75% 64% 612 Всього голосів : 961 Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32 shapo написав: Libo написав: Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.

Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500? Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?



Т.е. к 31 марта 2019 гкурс будет 25 грн за доллар, а президентом ,конечно,переизбирут Порошенко Т.е. к 31 марта 2019 гкурс будет 25 грн за доллар, а президентом ,конечно,переизбирут Порошенко

Особисто я вже починаю в це вірити - і в переобрання, і в курс 25 ... (ТАС сьогодні наливав по 27,55 хоч 10000 ) Особисто я вже починаю в це вірити - і в переобрання, і в курс 25 ... (ТАС сьогодні наливав по 27,55 хоч 10000 maxprofit Повідомлень: 748 З нами з: 19.11.08 Подякував: 728 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:34 Vadim V написав: Vitalych-new написав: Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"

привет бюджету ! Вы о суммах выкупа,привет бюджету !

А хто вам мешает повернуть рынок подштаниками к верху? А хто вам мешает повернуть рынок подштаниками к верху?



отсутствие разума у тех управляющих + отсутствие моей возможности порубить деб..ов на фарш. Но Вы не переживайте - за этот разгуляй платить будем все вместе отсутствие разума у тех управляющих + отсутствие моей возможности порубить деб..ов на фарш. Но Вы не переживайте - за этот разгуляй платить будем все вместе Vitalych-new Повідомлень: 1067 З нами з: 04.06.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 266 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:43 Captain Obvious написав: Дай бох.

Не хочется платить налоги продавая валюту по курсу 27.5 когда поступления зачислились по 28—28.4 Дай бох.Не хочется платить налоги продавая валюту по курсу 27.5 когда поступления зачислились по 28—28.4



С такими мыслями у меня скоро год будет лежать Евро зачисленное по 37 или около того)) Но все равно каждый из нас учится на своих ошибках.. С такими мыслями у меня скоро год будет лежать Евро зачисленное по 37 или около того)) Но все равно каждый из нас учится на своих ошибках.. viy Повідомлень: 32 З нами з: 13.08.18 Подякував: 22 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:59 Yuri_T написав: vovan_prm написав: Оставить семью без подарков? Оставить семью без подарков?

гривневая кредитка? гривневая кредитка?



Не исключен вариант, что погашать придется по курсу ниже 27, к примеру ) Не исключен вариант, что погашать придется по курсу ниже 27, к примеру ) Mazay256 Повідомлень: 301 З нами з: 15.06.16 Подякував: 90 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:11 tea написав: vovan_prm написав: Как-то вырулю.

Не стоИт оно долгого обсуждения.

Да и ДС заругает Как-то вырулю.долгого обсуждения.Да и ДС заругает

Ви наголос у слові "стоит" правильно поставили?

Якщо правильно - ось тут знайомий нам чолов"яга дає рекомендації - як купити віагру за 3 копійки.



https://softranger.livejournal.com/568049.html Ви наголос у слові "стоит" правильно поставили?Якщо правильно - ось тут знайомий нам чолов"яга дає рекомендації - як купити віагру за 3 копійки.



я просил вас нормально... зла на вас не хватает я просил вас нормально... зла на вас не хватает prodigy Повідомлень: 4586 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1994 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:22 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в четверг относительно доллара на 19,31 коп., на торгах пятницы поднялся на 14,30 коп., оказавшись на уровне 27,4339 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,22 коп., составил 27,4358 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 21 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала к 27,48/27,52 UAH/USD на известии о приходе в Украину первого транша кредита МВФ в размере XDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., вернувшем на рынок угасшую было «медвежью» эйфорию. Кроме того, поводом для продаж СКВ, уронивших ее курс, стало снижение гривневой ликвидности (об этом дали понять упавшие с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ), а меж тем к финишу года выросли гривневые расходы корпораций на «хозяйственные» нужды и фискальные платежи.



Нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня, ведомый доминированием продаж «американца» на межбанке затянулся до полудня, понизив цену СКВ по до 27,38/27,41 UAH/USD. Сразу пополудни на рынок вышел НБУ, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching по 27,40 UAH/USD, остановив коррекцию и обеспечив подскок до 27,40/27,42 UAH/USD на 12.30 Киева.



Вскоре регулятор покинул межбанк, где цены снова ушли вниз к 27,395/27,405 UAH/USD, оставаясь неизменными до 14.10, когда новые покупки доллара вернули его курс к 27,40/27,43 UAH/USD.



Очередная волна продаж этих локальных максимумов снова уронила цену СКВ на фоне упавшей торговой активности до 27,385/27,415 UAH/USD по состоянию на 15.35.



Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,385/27,415 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 21 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4339 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,26% с 28,0672 UAH/USD до 27,4339 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,75 годовых (с 12.05 Киева – 16,25/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 декабря, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и приход первого транша в размере $1,4 млрд. пролонгировало «медвежью» эйфорию, возобновив массовый выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».



Во-вторых, к пятнице произошло очередное «сжатие» гривневой ликвидности на фоне роста платежей в Казну и прочих «хозяйственных» расходов.



В-третьих, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 21 декабря выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара сохранил свой «медвежий», тренд, что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, обострение дефицита гривни вызвало объемные продажи СКВ.



В-третьих, на межбанке присутствовал регулятор, который выкупал с платформы Matching излишки долларовой ликвидности гораздо активнее, чем накануне, составляя конкуренцию импортерам, которые тоже приобретали упавшую в цене СКВ.



Наличный рынок в течение пятницы вел себя более сдержанно, чем «зеленый» безнал и, констатировав падение курса «американца» в дополуденную часть торгов, в конечном счете, вернулся на финише сессии к уровням открытия. Причины подобного маршрута – рыночные. Просто после обеда на рынка системных центров валютообменного бизнеса появилось приличное количество гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), которые в комплекте со внутридневными минимумами долларовых цен по состоянию на полдень, сподвигли клиентов наличного рынка на покупки «американца».



Мы не исключаем, что катализировался этот процесс выходным днем для межбанка в эту рабочую субботу, лишая потенциальных клиентов наличного рынка привычного ориентира.

Кроме того, наверняка приобретавшие доллар после обеда пятницы системные игроки наличного рынка учитывали грядущие длинные выходные до 26 декабря и не стали откладывать свои проекты на чреватую сюрпризами субботу.



Большинство рынков системных центров (Киев, Харьков, Днепр, Одессы и Крыжополь) констатировали итоговое равновесие покупок и продаж валюты, сформировавшееся взаимной компенсацией дополуденного доминирования клиентского предложения послеобеденным преобладанием спроса. Как всегда, исключение составило Запорожье, где послеобеденная агрессивность покупателей оказалась настолько высока, что, в конечном счете, «перекосила» тамошний рынок в сторону бидов. За что, собственно, запорожцы и поплатились, констатировав «посредственную» итоговую ликвидность.



В остальных, только что перечисленных населенных пунктах обороты по итогам пятницы оказались более-менее приличными, что, по всей видимости, стало следствием итогового равновесия покупок и продаж.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась(Харьков, Одесса, Крыжополь, Запорожье), либо потеряла 3,0-5,0 коп. (Киев), либо выросла на 8,0 коп. (Днепр).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 2,0-17,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы), позиция «предложение» либо прибавила 1,0 коп. (Днепр), либо стала ниже на 5,0-15,0 коп. (лидерство в снижении сохранил за собой Киев).



Поскольку 22 декабря торги на валютном межбанке проводиться не будут, взяв паузу до 26 декабря, довольно интересные курсовые хроники наличного рынка в течение пятницы, вряд ли годятся в качестве прогноза для валютного на следующую среду. К тому же, не будем забывать о наличии изрядных «искажений», вызванных установленным НБУ графиком «обязательных» продаж части экспортной выручки. В частности, поступления СКВ на счета экспортеров 21-22 декабря должны частью (50%) реализоваться на межбанке 26-го, формируя двойную порцию обязательных продаж. Однако, думается, в контексте пятничного очередного обвала курса безналичного «американца», в котором, как мы указали выше, значительная часть «вины» гривнедефицита, Казначейство может расщедриться, нарастив объемы компенсации НДС, а регулятор не станет отвлекать игроков межбанка своими депосертификатами с «вкусной» доходностью этих бумаг.

Иначе говоря, вопрос остается открыты, и, скорее всего, ситуацию не прояснит субботняя сессия наличного рынка, которая, в свою очередь, будет искажена преддверием длинных выходных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 21 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 21 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль – 0,395/0,410 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного динамичной коррекцией цен безналичного доллара на межбанке. Это уже на старте привело к заметному снижению действующих цен.



До полудня нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранился на фоне постепенного выравнивания местного рынка.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения. Ликвидность невысокая.



После обеда на местном рынке с 14.00 Киева появился нарастающий клиентский спрос, заставив дилеров-«неформалов» Днепра приподнимать действующие цены. Покупки клиентов стали следствием появившейся в городе гривневой ликвидности.



Послеобеденный спрос компенсировал дополуденное доминирование оферов валюты, сформировав итоговый баланс спрос/предложение.



Это равновесие покупок в немалой степени способствовало приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного «неформального» рынка Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 21 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 8,0 коп., офера прибавили столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на копейку.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,65/27,75 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 21-го в условиях доминирования клиентского предложения валюты, ставшего следствием стартовавшей уже с открытия динамичной коррекции безналичной пары доллар-гривня. Борясь с этим «перекосом» оптовики в спешном порядке снижали действующие цены, заметно выровняв рынок лишь к полудню.



По состоянию на 12.25 в оптовом сегменте наличного рынка Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до уровня: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На указанное время в городе относительное равновесие спроса и предложения при сохранении незначительного преобладания «приноса», текущая ликвидность невысокая.



Сразу после обеда у оптовиков спрос и предложение валюты выровнялись, а с 14.00 начались довольно агрессивные покупки доллара клиентами, у которых появилась гривня. Этот спрос с одной стороны компенсировал доминировавшее до полудня предложение СКВ, с другой, заставил оптовиков поднимать в спешном порядке действующие цены.



В конечном счете, как мы указали выше, утренний «принос» и послеобеденный спрос «нашли друг друга» в итоговом балансе, способствуя приличной ликвидности пятничной сессии. Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 21 декабря биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре прибавили по 8,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., офера выросли на копейку.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 декабря уровнями 31,45/31,70 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечное снижение бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 21-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с переменчивым в пятницу настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и «медвежьим» трендом на рынке «зеленого» безнала, ставшего следствием возобновления «отношений» Киева с МВФ.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 21-го почти не интересовал клиентов. Собственно это заметно по внутридневной курсовой динамике наличного евро, биды которого 21-но обвалились на 5,0 коп, демонстрируя нежелание валютчиков Днепра набирать себе в запас этой валюты, перспективы которой на мировом форексе весьма «туманны».



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1448 к $1,1420 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 28 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизив на 15,0 коп. в течение пятницы более значимые биды наличной пары евро-гривня, исчерпывающе продемонстрировали свое отношение к этой волатильной на мировом рынке forex валюте. И, кстати, как показало развитие событий в паре евро-доллар «в миру» после 18.00 Киева, поступили абсолютно правильно.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1447, пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала район отметки $1,1450, инициировав с этого часа «нетвердую» попытку ралли, которое завершилось касанием парой евро-доллар около 10.30 Киева отметки $1,1470.



Последовавшая засим коррекция уронила пару для начала к $1,1420, а с 18.00 пара, ускорив снижение, пробила вниз концептуальнозначимый уровень $1,1400, оказавшись около 20.10 Киева в диапазоне 1,1365-1,1370, который не покидала до 21.00 Киева….



Впрочем, это уже другая история, подтверждающая вышеприведенные тезисы о правоте наших валютчиков, не желающих связываться с евро, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Индекс доллара USDX на европейской сессии форекса несколько вырос.



По состоянию на 16.50 Киева он составил 98,69 пункта против 96,45 на закрытии торгов четверга.



Пара евро-доллар в указанный час пребывала на отметке $1,1405, понизившись сравнению с $1,1447 вечером 20-го.,



Перед рождественскими праздниками активность инвесторов на рынке снижается. Внимание направлено на поведение фондовых индексов, на рынке существует беспокойство относительно возможной приостановки финансирования правительства в США. Отмечается также сообщение об уходе в отставку министра обороны США.



Курс пары доллар-иена стабилизировался на отметке ¥111,15 после наблюдавшегося в четверг падения, которое оказалось самым значительным более чем за год. Фондовый индекс в Японии Nikkei закрылся в пятницу на минимальном уровне более чем за год.



Фьючерс на легкую нефть в США опускался на 1,0% ниже уровня $45,45 за баррель. В четверг цены на нефть упали на 4% до минимальных уровней более чем за год.



Как показал ход торгов парой евро-доллар в первой половине пятницы, «евромедведи» удержали оборону на уровне $1,1470, не пуская «евробыков» выше.



В преддверии длинных выходных, из-за рождественских праздников, инвесторы стараются максимально хэджировать риски в своих портфелях. Падающий фондовый рынок США, падающая доходность американских бондов, на фоне снижающегося доллара всю неделю. Какой выбор остается инвестору? В условиях неустойчивого рынка и очевидным снижением аппетитов к риску, разумеется, доллар.



Как уже писалось выше, в преддверии праздников сегодня ожидается повышенная волатильность. Поводы для этого есть.



С 15.30 Киева начали выходить волатильные новости из США. Базовые заказы на товары длительного потребления и их объемы, а также последняя оценка ВВП за III-й квартал. Так как оценка ВВП США уже публиковалась дважды, ничего нового участники рынка не ожидали, хотя несколько неожиданно пересмотр в худшую сторону оказал поддержку доллару.



Как оказалось, экономика США выросла на 3,4% в III квартале с 3,5% при предыдущей оценке. Экономисты прогнозировали рост 3,5%. Рост ВВП в IV квартале может замедлился. Потребительские расходы продемонстрировали годовой рост на 3,5% против предыдущей оценки в 3,6%. Рост личных расходов несколько замедлился.



Позднее, ближе к вечеру, состоялся релиз опережающих индикаторов. Это базовый ценовой индекс расходов на личное потребление и публикация Мичиганским университетом отчета об ожиданиях и настроениях потребителей. Финальным индикатором в пятницу стали расходы физических лиц.



Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за декабрь составило 98,3 (прогноз был 97,5, предварительное значение 97,5).



Индекс личных доходов (Personal income) в США за ноябрь составил +0,2% (прогноз был +0,3%, предыдущее значение +0,5%). Индекс личных расходов (Personal spending) в США за ноябрь составил +0,3% (прогноз был +0,3%, предыдущее значение +0,6%).



Данные по США оказались вполне приличными, отодвигая на более поздние сроки очередную волну муссирование темы и тамошней рецессии.



Европе ответить было нечем. По финальной оценке рост ВВП Франции в III кв. пересмотрен вниз с 0,4% кв/кв до 0,3% кв/кв, но годовой рост неизменный на уровне 1,4% г/г. Рост ВВП Великобритании в III кв. по финальной оценке без пересмотра на уровне 0,6% кв/кв, 1,5% г/г.



Итак, против евро играет явное ухудшение экономической ситуации в еврозоне, проблемы с бюджетной дисциплиной у таких стран как Италия и Франция, невысокая вероятность того, что ЕЦБ пойдет на повышение ставок в 2019 году на фоне низкой инфляции (согласно фьючерсам вероятность 35%), а также возможные негативные эффекты от неуправляемого Brexit.



При этом по состоянию на вечер пятницы изменилась техническая картина в паре евро-доллар, став «медвежьей» и укрепляя нас в уверенности увидеть еще до финиша 2018 года касание парой евро-доллар отметки $1,130 или даже снижение под нее.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,45/31,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 21 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,395/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля упали на 100 пунктов, офера потеряли 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 15,0 коп. спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 декабря по спросу упала на 100 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.



Приход раньше ожидаемого срока первого миллиардного транша от МВФ в Украину вернуло на валютный межбанк в пятницу «медвежью» эйфорию. Котировки безналичного «американца» покатились вниз, увлекая за собой и наличный доллар.

При этом в тени остались базовые причины сохранения нисходящего тренда на рынке безналичного доллара. В частности, пролонгацию сжатия гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, а также фискальный период и выросшие «хозяйственные» расходы бизнеса в последнюю декаду года. Полагаю, уже этого было бы достаточно для сохранения отката СКВ на межбанке под давлением продаж ради дефицитной гривни.



Основной позитив возвращения «отношений» Киева с МВФ таится в облегчении допуска страны на внешние рынки займов. «Справка» от Фонда гораздо дороже миллиардов его траншей. Поскольку проблему астрономической уплаты по внешних долгах никто с Украины не снимал, а самостоятельно, без перезайма, Киеву с этим не справиться.



Полагаю, вскоре эта МВФ-эйфория закончится, а на повестке дня появится известное наблюдение о долгах, менеджмент которых исчерпывается алгоритмом: «Берешь чужие деньги на время, отдавая потом свои навсегда».



В этом контексте после трехдневных каникул западного Рождества наш межбанк, полагаю, должен вернуться на грешную землю, затормозив коррекцию безналичного «американца», которая явно не соответствует текущей экономической ситуации в стране. Иначе говоря, пора возвращаться к реализму, не забывая об очередном росте госдолга на 0,87% из-за последнего транша МВФ.



В предыдущих обзорах мы представляли график работы валютного межбанка в эти предпраздничные дни. Думается, из-за отложенного предложения экспортной выручки нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранится какое-то время. С тем, чтобы в первых числах января вернуть рынок безналичного доллара вначале в полосу относительной стабильности, а затем попытаться его приподнять. Последнее, думается, обретет реальность, зависящую от щедрости Казначейства, лишь к 27 декабря.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69723 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4464 раз. Подякували: 8064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:02 prodigy написав:

я просил вас нормально... зла на вас не хватает я просил вас нормально... зла на вас не хватает

У Гордона вийшло інтерв"ю з Коломойським.



https://gordonua.com/publications/kolom ... html#photo У Гордона вийшло інтерв"ю з Коломойським. tea Повідомлень: 16308 З нами з: 15.11.08 Подякував: 451 раз. Подякували: 2111 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:30 buratinyo написав: Перес де Куэльяр написав: Що далі чекає і що буде з курсом доляра на наступному тижні. На мою думку, рух вгору продовжиться, для цього є певні обставини, як політично-військові, так і економічні. За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж . На вихідних готівка відпрацює на підвищених рівнях, якщо не станеться якихось потрясінь і провокацій пов’язаних з церковним «Собором».По повідомленням Зорьки, оператора ринку, яка інформує, що дефіциту гривні немає, можна зробити висновок ,що ринок готівки наситюється «паливом», яке звісно буде давити на курс. Я перерахую те, що писав раніше в одному повідомленні, негативні фактори для гривні і чому чекаю на зростання котирувань доляра. Так от : Перше; дістали «дна» корекції і це логічно, що відскок назрівав, інші чекали 27.50, що для сезонності цей рівень неможливий, або українське «диво». Друге; кожен рік в грудні йде освоювання бюджетних коштів і це впливає, виливом зайвої гривневої ліквідності на ринок. Третє; в зв‘язку з закінченням 3-и місячних гривневих депозитів, які були розміщенні протягом вересня на стабілізації курсу, то весь грудень при ВС буде ця гривня йти на валютний ринок, котирування нижчі + відсотки .Четверте; Введення ВС є подразником для гравців в можливій нестабільності і у випадку, якщо до когось раніше проникне інсайд в подовженні ВС, всі розуміють куди піде курс в політичному плані . П‘яте; передноворічний гривневий виторг акумулюється і звісно до НР теж давитиме на гривню і курс доляра зростатиме . Шосте; облікову не підвищили, а це монетарне послаблення, гравці спробують трохи розхитати курс на більш вищі позначки, спекулюючи для заробітку .Тому я і писав, що ближчі два тижня буде зростання курсу доляра Що далі чекає і що буде з курсом доляра на наступному тижні. На мою думку, рух вгору продовжиться, для цього є певні обставини, як політично-військові, так і економічні. За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж . На вихідних готівка відпрацює на підвищених рівнях, якщо не станеться якихось потрясінь і провокацій пов’язаних з церковним «Собором».По повідомленням Зорьки, оператора ринку, яка інформує, що дефіциту гривні немає, можна зробити висновок ,що ринок готівки наситюється «паливом», яке звісно буде давити на курс. Я перерахую те, що писав раніше в одному повідомленні, негативні фактори для гривні і чому чекаю на зростання котирувань доляра. Так от : Перше; дістали «дна» корекції і це логічно, що відскок назрівав, інші чекали 27.50, що для сезонності цей рівень неможливий, або українське «диво». Друге; кожен рік в грудні йде освоювання бюджетних коштів і це впливає, виливом зайвої гривневої ліквідності на ринок. Третє; в зв‘язку з закінченням 3-и місячних гривневих депозитів, які були розміщенні протягом вересня на стабілізації курсу, то весь грудень при ВС буде ця гривня йти на валютний ринок, котирування нижчі + відсотки .Четверте; Введення ВС є подразником для гравців в можливій нестабільності і у випадку, якщо до когось раніше проникне інсайд в подовженні ВС, всі розуміють куди піде курс в політичному плані . П‘яте; передноворічний гривневий виторг акумулюється і звісно до НР теж давитиме на гривню і курс доляра зростатиме . Шосте; облікову не підвищили, а це монетарне послаблення, гравці спробують трохи розхитати курс на більш вищі позначки, спекулюючи для заробітку .Тому я і писав, що ближчі два тижня буде зростання курсу доляра



Добрый день. Прогноз не удался. Причина - не учел снижение спроса населения на потребительский импорт. По такому курсу доллара народ не покупает импорт, ВП мотивирует его экономить.



Конечно, речь идет о покупках в диапазоне от 1 до 500 долларах, которые на мой взгляд составляют 80% всех приобретений на рынке. Добрый день. Прогноз не удался. Причина - не учел снижение спроса населения на потребительский импорт. По такому курсу доллара народ не покупает импорт, ВП мотивирует его экономить.Конечно, речь идет о покупках в диапазоне от 1 до 500 долларах, которые на мой взгляд составляют 80% всех приобретений на рынке. Добрий. Давайте хоч дочекаємось кінця наступного тижня, щоб робити висновки з мого прогнозування по руху, я навіть більше скажу, що не змінив своєї думки і "закулісна гра" гравців і Регулятора все ж таки закінчиться, про що і припускалось в кінці допису, в якому не було враховано транш від МВФ, бо не вірилось в його отримання так швидко, а це на деякий час сплутало карти багатьом. По попереднім дописам форумчан ви прочитаєте здивування їх від такого надмірного укріплення гривні і це повинно виправитись ближчого часу.

І до чого тут споживання населенням імпорту, звісно що при ВС краще доляри відкупити ніж якусь річ, темпаче за цей імпорт пересічний платить гривнею, від цього і відтермінування покупок і слабкий попит на товаои, бо в пріритеті переважно в таких випадках є валюта. Добрий. Давайте хоч дочекаємось кінця наступного тижня, щоб робити висновки з мого прогнозування по руху, я навіть більше скажу, що не змінив своєї думки і "закулісна гра" гравців і Регулятора все ж таки закінчиться, про що і припускалось в кінці допису, в якому не було враховано транш від МВФ, бо не вірилось в його отримання так швидко, а це на деякий час сплутало карти багатьом. По попереднім дописам форумчан ви прочитаєте здивування їх від такого надмірного укріплення гривні і це повинно виправитись ближчого часу.І до чого тут споживання населенням імпорту, звісно що при ВС краще доляри відкупити ніж якусь річ, темпаче за цей імпорт пересічний платить гривнею, від цього і відтермінування покупок і слабкий попит на товаои, бо в пріритеті переважно в таких випадках є валюта. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2054 З нами з: 06.01.17 Подякував: 739 раз. Подякували: 755 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:50 Vitalych-new написав: Сибарит написав: Vitalych-new написав: Если гривна укрепляется бесконтрольно (т.е. НБУ не сдерживает) Если гривна укрепляется бесконтрольно (т.е. НБУ не сдерживает)

Не так уж и бесконтрольно, выкупают каждый день весьма немалые суммы. Не так уж и бесконтрольно, выкупают каждый день весьма немалые суммы.



Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"

привет бюджету ! Вы о суммах выкупа, а я о темпах снижения курса доллара и его выхода на "идиотские уровни"привет бюджету !

Какие "идиотские уровни"? ЭОК находится около 23, и это естественно, что в условиях падения панической надбавки курс будет двигаться в эту сторону. И учтите еще, что сейчас зима, и у многих есть большой долларовый навес, который они планировали выгодно слить) Какие "идиотские уровни"? ЭОК находится около 23, и это естественно, что в условиях падения панической надбавки курс будет двигаться в эту сторону. И учтите еще, что сейчас зима, и у многих есть большой долларовый навес, который они планировали выгодно слить) Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3356 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7218721972207221 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1402 , 1403 , 1404

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 14036 1607518

moniks П'ят 21 гру, 2018 14:09 Валютный рынок в мире 1 ... 651 , 652 , 653

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6520 1383090

UA Чет 20 гру, 2018 17:06 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 252384

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58