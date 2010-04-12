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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7219722072217222

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 01:14

  дядя Caша написав:

При этом по состоянию на вечер пятницы изменилась техническая картина в паре евро-доллар, став «медвежьей» и укрепляя нас в уверенности увидеть еще до финиша 2018 года касание парой евро-доллар отметки $1,130 или даже снижение под нее.

S

Строго говоря, тех. картина по паре евро/доллар не изменилась с 20-х чисел ноября.
И бычьи коррекции предполагались:
vovan_prm
Добавлено: Чт 29 ноя, 2018 22:36
Закрытие сегодняшней сессии выше 1,1367 сделает более вероятным движение в район 1,1450 с возможным тестом 1,15.
Что, впрочем, пока может является лишь коррекцией к нисходящему тренду конца сентября.

Валютный рынок в контексте
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 01:27

  vovan_prm написав:
  дядя Caша написав:

При этом по состоянию на вечер пятницы изменилась техническая картина в паре евро-доллар, став «медвежьей» и укрепляя нас в уверенности увидеть еще до финиша 2018 года касание парой евро-доллар отметки $1,130 или даже снижение под нее.

S

Строго говоря, тех. картина по паре евро/доллар не изменилась с 20-х чисел ноября.
И бычьи коррекции предполагались:
vovan_prm
Добавлено: Чт 29 ноя, 2018 22:36
Закрытие сегодняшней сессии выше 1,1367 сделает более вероятным движение в район 1,1450 с возможным тестом 1,15.
Что, впрочем, пока может является лишь коррекцией к нисходящему тренду конца сентября.

Валютный рынок в контексте


евро в кратко сроке возможен рост до 1,158 (в период до 29 марта)
а дальше вниз и на сколько сильно пока никто не знает 1,11-1,08-1,06?
Причины:
1. Стагнация в ЕС
2. Brexit ( будет жесткий, т.е. без соглашения)
3. к марту закончится перемирие в "войне" США/Китай
prodigy
 
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  #<1 ... 7219722072217222
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