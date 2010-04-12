При этом по состоянию на вечер пятницы изменилась техническая картина в паре евро-доллар, став «медвежьей» и укрепляя нас в уверенности увидеть еще до финиша 2018 года касание парой евро-доллар отметки $1,130 или даже снижение под нее.
S
Строго говоря, тех. картина по паре евро/доллар не изменилась с 20-х чисел ноября. И бычьи коррекции предполагались:
vovan_prm Добавлено: Чт 29 ноя, 2018 22:36 Закрытие сегодняшней сессии выше 1,1367 сделает более вероятным движение в район 1,1450 с возможным тестом 1,15. Что, впрочем, пока может является лишь коррекцией к нисходящему тренду конца сентября.
евро в кратко сроке возможен рост до 1,158 (в период до 29 марта) а дальше вниз и на сколько сильно пока никто не знает 1,11-1,08-1,06? Причины: 1. Стагнация в ЕС 2. Brexit ( будет жесткий, т.е. без соглашения) 3. к марту закончится перемирие в "войне" США/Китай
Кстати по поводу военного положения, если заметили, то депутаты закрыли сессию, и разлетелись по отпускам, по традиции многие в Альпы, часть на теплые курорты. Плюс некоторые инкогнито на Мальдивы, на заслуженный отдых. С учетом этого даже собрать кворум, не говоря уже о том, чтобы найти нужные 226 голосов для повторного введения ВП, маловероятно до предела. Кстати, осталось 4 дня ВП и 10 дней до начала предвыборной гонки.