RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7219722072217222

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:16

Re: Валютный рынок в контексте

Наш межбанк, должен вернуться на грешную землю, затормозив коррекцию безналичного «американца», которая явно не соответствует текущей экономической ситуации в стране. ДС, с вашим жизненным опытом, чем закончит Украина с такой безнаказанностью, которая порождает такой полный беспредел? Войной и курсом за 40.00 ... или МВФ выделит Украине З00 млрд. долларов и мы станем вторым Бангкоком, Сеулом или Токио. Скорее вижу первый вариант развития событий, интересно ваше мнение :)
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 31.08.16
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:19

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення

Угощайтесь все, очень вкусно!
Востаннє редагувалось Aqaz123 в Суб 22 гру, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 31.08.16
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:19

  Aqaz123 написав:Наш межбанк, должен вернуться на грешную землю, затормозив коррекцию безналичного «американца», которая явно не соответствует текущей экономической ситуации в стране.

Откуда такой бред? Уже второй раз вижу подобное. НБУ и так тормозит "коррекцию", выкупая десятки миллионов. А коррекция вполне соответствует экономической ситуации, курс и должен падать в условиях падения панической надбавки. До ЭОК есть еще огромный запас для падения, но и отскоки, конечно же, будут. Надо же загонялам зарабатывать на оленях)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3357
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:27

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:
  дядя Caша написав:

При этом по состоянию на вечер пятницы изменилась техническая картина в паре евро-доллар, став «медвежьей» и укрепляя нас в уверенности увидеть еще до финиша 2018 года касание парой евро-доллар отметки $1,130 или даже снижение под нее.

S

Строго говоря, тех. картина по паре евро/доллар не изменилась с 20-х чисел ноября.
И бычьи коррекции предполагались:
vovan_prm
Добавлено: Чт 29 ноя, 2018 22:36
Закрытие сегодняшней сессии выше 1,1367 сделает более вероятным движение в район 1,1450 с возможным тестом 1,15.
Что, впрочем, пока может является лишь коррекцией к нисходящему тренду конца сентября.

Валютный рынок в контексте


евро в кратко сроке возможен рост до 1,158 (в период до 29 марта)
а дальше вниз и на сколько сильно пока никто не знает 1,11-1,08-1,06?
Причины:
1. Стагнация в ЕС
2. Brexit ( будет жесткий, т.е. без соглашения)
3. к марту закончится перемирие в "войне" США/Китай




Зображення


US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69731
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4464 раз.
Подякували: 8067 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:55

Привет из Днепра-2

Дата: 22 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.30

Мелкий опт «неформал»

$ 27,55/27,65 UAH/USD
EUR 31,45/31,65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.

Дата: 22 декабря 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,65/27,75 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,396/0,405 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «никакая».

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69731
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4464 раз.
Подякували: 8067 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7219722072217222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, osafly, дядя Caша і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1402, 1403, 1404
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14038 1607767
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 10:54
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1383161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 252539
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65584)
22.12.2018 10:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.