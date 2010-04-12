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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:16
Re: Валютный рынок в контексте
Наш межбанк, должен вернуться на грешную землю, затормозив коррекцию безналичного «американца», которая явно не соответствует текущей экономической ситуации в стране. ДС, с вашим жизненным опытом, чем закончит Украина с такой безнаказанностью, которая порождает такой полный беспредел? Войной и курсом за 40.00 ... или МВФ выделит Украине З00 млрд. долларов и мы станем вторым Бангкоком, Сеулом или Токио. Скорее вижу первый вариант развития событий, интересно ваше мнение
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:19
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Aqaz123 в Суб 22 гру, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:19
Откуда такой бред? Уже второй раз вижу подобное. НБУ и так тормозит "коррекцию", выкупая десятки миллионов. А коррекция вполне соответствует экономической ситуации, курс и должен падать в условиях падения панической надбавки. До ЭОК есть еще огромный запас для падения, но и отскоки, конечно же, будут. Надо же загонялам зарабатывать на оленях)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:27
US
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:55
Привет из Днепра-2
Дата: 22 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.30
Мелкий опт «неформал»
$ 27,55/27,65 UAH/USD
EUR 31,45/31,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.
Дата: 22 декабря 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,65/27,75 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,396/0,405 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «никакая».
US
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