Угощайтесь все, очень вкусно!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:19
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Aqaz123 в Суб 22 гру, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:19
Откуда такой бред? Уже второй раз вижу подобное. НБУ и так тормозит "коррекцию", выкупая десятки миллионов. А коррекция вполне соответствует экономической ситуации, курс и должен падать в условиях падения панической надбавки. До ЭОК есть еще огромный запас для падения, но и отскоки, конечно же, будут. Надо же загонялам зарабатывать на оленях)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:27
US
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:55
Привет из Днепра-2
Дата: 22 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.30
Мелкий опт «неформал»
$ 27,55/27,65 UAH/USD
EUR 31,45/31,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.
Дата: 22 декабря 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,65/27,75 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,396/0,405 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «никакая».
US
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:20
Re: Валютный рынок в контексте
к 8.0 за бакс идём!
ревал, пакращення 2019!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:36
Не знаю, где Вы увидели такую цифру.
Возможно, это снижение долга/ВВП?
Здесь
- валовой внешний долг на конец 2017 - 115 451 млн. долл.
- валовой внешний долг на 3 кв. 2018 - 114 742 млн. долл.
Снижение на 0,6%.
В 4 квартале получили от МВФ, ЕС, от размещения еврооблиг., были и какие-то погашения долгов. В результате на конец года будет рост долга.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:46
У меня то же самое.
Но возникают сомнения - если внешний долг почти не меняется, внешторг баланс по данным НБУ "растёт" в минус, т.е. эконом. причин явно нет, то, возможно, "коварные козни" просто слишком хорошо замаскированы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:48
Данные НБУ не подтверждают Ваше заключение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:54
Наш НБУ наловчился за последние годы убирать излишки с рынка, связывая их при помощи ОВГЗ с растущим из квартала в квартал процентом.
Население, придавленное коммуналкой, больше не является серьезным игроком, да и заробитчане везут наличную валюту эшелонами.
Возник такой себе временный баланс на валютном рынке
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:16
Привет из Днепра-3
На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали рост в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,65/27,74 UAH/USD, евро – 31,48/31,60 UAH/EUR.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.
Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне ставшего более агрессивными спроса на СКВ: 27,68/27,77 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе покупок больше, ликвидность невысокая.
Дата: 22 декабря 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,65/27,73 UAH/USD
€ – 31,43/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,402 UAH/RUB
US
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