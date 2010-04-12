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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7220722172227223>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:19

Re: Валютный рынок в контексте

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Угощайтесь все, очень вкусно!
Востаннє редагувалось Aqaz123 в Суб 22 гру, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:19

  Aqaz123 написав:Наш межбанк, должен вернуться на грешную землю, затормозив коррекцию безналичного «американца», которая явно не соответствует текущей экономической ситуации в стране.

Откуда такой бред? Уже второй раз вижу подобное. НБУ и так тормозит "коррекцию", выкупая десятки миллионов. А коррекция вполне соответствует экономической ситуации, курс и должен падать в условиях падения панической надбавки. До ЭОК есть еще огромный запас для падения, но и отскоки, конечно же, будут. Надо же загонялам зарабатывать на оленях)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:27

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:
  дядя Caша написав:

При этом по состоянию на вечер пятницы изменилась техническая картина в паре евро-доллар, став «медвежьей» и укрепляя нас в уверенности увидеть еще до финиша 2018 года касание парой евро-доллар отметки $1,130 или даже снижение под нее.

S

Строго говоря, тех. картина по паре евро/доллар не изменилась с 20-х чисел ноября.
И бычьи коррекции предполагались:
vovan_prm
Добавлено: Чт 29 ноя, 2018 22:36
Закрытие сегодняшней сессии выше 1,1367 сделает более вероятным движение в район 1,1450 с возможным тестом 1,15.
Что, впрочем, пока может является лишь коррекцией к нисходящему тренду конца сентября.

Валютный рынок в контексте


евро в кратко сроке возможен рост до 1,158 (в период до 29 марта)
а дальше вниз и на сколько сильно пока никто не знает 1,11-1,08-1,06?
Причины:
1. Стагнация в ЕС
2. Brexit ( будет жесткий, т.е. без соглашения)
3. к марту закончится перемирие в "войне" США/Китай




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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:55

Привет из Днепра-2

Дата: 22 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.30

Мелкий опт «неформал»

$ 27,55/27,65 UAH/USD
EUR 31,45/31,65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.

Дата: 22 декабря 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,65/27,75 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,396/0,405 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «никакая».

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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:20

Re: Валютный рынок в контексте

к 8.0 за бакс идём!
ревал, пакращення 2019! :o
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:36

  Starikan написав:
  edvardd написав:По данным Национального банка Украины, валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл, или на 0,9% - до 114,742 млрд долл.

Тем не менее, он уменьшился с начала года на 1.6%

Не знаю, где Вы увидели такую цифру.
Возможно, это снижение долга/ВВП?
Здесь https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693538 вижу следующее
- валовой внешний долг на конец 2017 - 115 451 млн. долл.
- валовой внешний долг на 3 кв. 2018 - 114 742 млн. долл.
Снижение на 0,6%.
В 4 квартале получили от МВФ, ЕС, от размещения еврооблиг., были и какие-то погашения долгов. В результате на конец года будет рост долга.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:46

  Сибарит написав:.......
Меня тоже тревожит укрепление гривны, я тоже не понимаю его причин, но и чьих-то коварных козней разглядеть не могу.

У меня то же самое.
Но возникают сомнения - если внешний долг почти не меняется, внешторг баланс по данным НБУ "растёт" в минус, т.е. эконом. причин явно нет, то, возможно, "коварные козни" просто слишком хорошо замаскированы?
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:48

  buratinyo написав:....
Добрый день. Прогноз не удался. Причина - не учел снижение спроса населения на потребительский импорт. По такому курсу доллара народ не покупает импорт, ВП мотивирует его экономить.
...

Данные НБУ не подтверждают Ваше заключение.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:54

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:.......
Меня тоже тревожит укрепление гривны, я тоже не понимаю его причин, но и чьих-то коварных козней разглядеть не могу.

У меня то же самое.
Но возникают сомнения - если внешний долг почти не меняется, внешторг баланс по данным НБУ "растёт" в минус, т.е. эконом. причин явно нет, то, возможно, "коварные козни" просто слишком хорошо замаскированы?

Наш НБУ наловчился за последние годы убирать излишки с рынка, связывая их при помощи ОВГЗ с растущим из квартала в квартал процентом.
Население, придавленное коммуналкой, больше не является серьезным игроком, да и заробитчане везут наличную валюту эшелонами.
Возник такой себе временный баланс на валютном рынке
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:16

Привет из Днепра-3

На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали рост в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,65/27,74 UAH/USD, евро – 31,48/31,60 UAH/EUR.

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.

Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне ставшего более агрессивными спроса на СКВ: 27,68/27,77 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе покупок больше, ликвидность невысокая.

Дата: 22 декабря 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,65/27,73 UAH/USD
€ – 31,43/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,402 UAH/RUB

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