edvardd написав:По данным Национального банка Украины, валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл, или на 0,9% - до 114,742 млрд долл.
Тем не менее, он уменьшился с начала года на 1.6%
Не знаю, где Вы увидели такую цифру. Возможно, это снижение долга/ВВП? Здесь https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693538 вижу следующее - валовой внешний долг на конец 2017 - 115 451 млн. долл. - валовой внешний долг на 3 кв. 2018 - 114 742 млн. долл. Снижение на 0,6%. В 4 квартале получили от МВФ, ЕС, от размещения еврооблиг., были и какие-то погашения долгов. В результате на конец года будет рост долга.
Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 декабря с уровней: доллар – 27,40/27,70 UAH/USD, евро – 31,10/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 21 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв по оферам 15,0 коп.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 21 декабря по спросу обвалился на 100 пунктов, по предложению потерял 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1360.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «никакая».
На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали рост в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,65/27,74 UAH/USD, евро – 31,48/31,60 UAH/EUR.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю. На этом фоне в городе действуют цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.
Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне более агрессивным спроса на СКВ: 27,68/27,77 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе покупок больше, ликвидность невысокая.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Поскольку 22 декабря торги на валютном межбанке проводиться не будут, взяв паузу до 26 декабря, довольно интересные курсовые хроники наличного рынка в течение пятницы, вряд ли годятся в качестве прогноза для валютного межбанка на следующую среду. К тому же, не будем забывать о наличии изрядных «искажений», вызванных установленным НБУ графиком «обязательных» продаж части экспортной выручки. В частности, поступления СКВ на счета экспортеров 21-22 декабря должны частью (50%) реализоваться на межбанке 26-го, формируя двойную порцию обязательных продаж. Однако, думается, в контексте пятничного очередного обвала курса безналичного «американца», в котором, как мы указали выше, значительная часть «вины» гривнедефицита, Казначейство может расщедриться, нарастив объемы компенсации НДС, а регулятор не станет отвлекать игроков межбанка своими депосертификатами со «вкусной» доходностью этих бумаг.
По состоянию на утро субботы, судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 53 525,4 млн. грн. к отметке 50 469,9 млн. грн. (минимум с 22 ноября!), гривневое изобилие откладывается на неопределенные сроки. С сообразными последствиями для курса безналичного «американца».
Иначе говоря, вопрос остается открытым, и, скорее всего, ситуацию не прояснит субботняя сессия наличного рынка, которая, в свою очередь, будет искажена преддверием длинных выходных.
Доброго дня. ЧР звужує спред, підтягуючи низи. Три дні вихідних Банки не будуть підкріплювати готівкий ринок, тому цим можуть скористатися до середи оператори ЧР, тобто весь, який не є попит на валюту буде спрямований на ЧР і у разі перекосів принос/віддача котирування можуть навіть зрости. З середи готівка, дивлячись на рух МБ, якщо вниз, скорегує миттєво, якщо вгору - почекає, так як на вихідних відпрацюють зі значним відривом від безготівкового "американця".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 22 гру, 2018 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:....... Меня тоже тревожит укрепление гривны, я тоже не понимаю его причин, но и чьих-то коварных козней разглядеть не могу.
У меня то же самое. Но возникают сомнения - если внешний долг почти не меняется, внешторг баланс по данным НБУ "растёт" в минус, т.е. эконом. причин явно нет, то, возможно, "коварные козни" просто слишком хорошо замаскированы?
Наш НБУ наловчился за последние годы убирать излишки с рынка, связывая их при помощи ОВГЗ с растущим из квартала в квартал процентом. Население, придавленное коммуналкой, больше не является серьезным игроком, да и заробитчане везут наличную валюту эшелонами. Возник такой себе временный баланс на валютном рынке
Уточним, что ОВГЗ занимается Минфин. И не вижу заметного роста сумм на ОВГЗ. На 29.12.2017 - 750269,75 млн. грн, на 21.12.2018 - 747193,99 млн. грн, т.е. даже на 3,07 млрд. грн меньше, чем было в конце прошлого года.
Заробитчане везли много уже и в прошлом году (хотя в этом больше, признаю). Население в зимних "загонах", по-моему, и раньше играло подчинённую роль, главным был межбанк, и "загоны" шли оттуда. Хотя, конечно, коммуналкой (и не только) население придавили сильно и придавят ещё сильнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Так и подумал. Тоже удивился "разнице показаний", но потом увидел по моей ссылке на НБУ: "Відповідно до методології складання статистики зовнішнього боргу дані можуть бути уточнені впродовж 5-ти кварталів після першої публікації.", т.е. НБУ, по-видимому, "уточнил", а на index.minfin.com.ua не исправили. Хотя уточнение почти на 2 млрд. долл. несколько удивляет. С тем, что это не принципиально согласен, но всё же долг не уменьшился.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Сегодня у гагарина 27,63/27,75. На др. сайтах 27,65/27,73. У Рыбака777 27,65/27,68, у Дениса000 27,63/27,70, но не проверял, а они часто забывают вовремя менять курсы. Учитывая, что вчера в минимуме (ненадолго) продажа доходила до 27,60, откат достаточно заметный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
"Несмотря на то что большинство украинцев предпочли бы хранить сбережения в иностранной валюте, только 15% опрошенных за последние три месяца совершали валютные операции: 6% — только покупали, 4% — только продавали, 5% — покупали и продавали валюту. А подавляющее большинство жителей страны (82%) за последние три месяца не покупали и не продавали валюту", — приводят цифры социологи.