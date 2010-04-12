Додано: Суб 22 гру, 2018 12:25

Привет из Днепра-8



Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 декабря с уровней: доллар – 27,40/27,70 UAH/USD, евро – 31,10/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 21 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв по оферам 15,0 коп.



Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 21 декабря по спросу обвалился на 100 пунктов, по предложению потерял 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1360.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 22 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 22 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «никакая».



На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали рост в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.

На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,65/27,74 UAH/USD, евро – 31,48/31,60 UAH/EUR.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.

На этом фоне в городе действуют цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне более агрессивным спроса на СКВ: 27,68/27,77 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе покупок больше, ликвидность невысокая.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,60/27,73 UAH/USD, евро – 31,45/31,68 UAH/EUR, рубль - 0,396/0,406 UAH/RUB, Киев опт 27,55/27,65 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,55/27,65 UAH/USD, евро (опт) 31,46/31,65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,46/31,65 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,50/27,75 UAH/USD, евро – 31,20/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,55/27,64 UAH/USD, розница – 27,50/27,70 UAH/USD; Запорожье – 27,65/27,75 UAH/USD; евро – 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,396/0,405 RUB/USD.



Поскольку 22 декабря торги на валютном межбанке проводиться не будут, взяв паузу до 26 декабря, довольно интересные курсовые хроники наличного рынка в течение пятницы, вряд ли годятся в качестве прогноза для валютного межбанка на следующую среду. К тому же, не будем забывать о наличии изрядных «искажений», вызванных установленным НБУ графиком «обязательных» продаж части экспортной выручки. В частности, поступления СКВ на счета экспортеров 21-22 декабря должны частью (50%) реализоваться на межбанке 26-го, формируя двойную порцию обязательных продаж. Однако, думается, в контексте пятничного очередного обвала курса безналичного «американца», в котором, как мы указали выше, значительная часть «вины» гривнедефицита, Казначейство может расщедриться, нарастив объемы компенсации НДС, а регулятор не станет отвлекать игроков межбанка своими депосертификатами со «вкусной» доходностью этих бумаг.



По состоянию на утро субботы, судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 53 525,4 млн. грн. к отметке 50 469,9 млн. грн. (минимум с 22 ноября!), гривневое изобилие откладывается на неопределенные сроки. С сообразными последствиями для курса безналичного «американца».



Иначе говоря, вопрос остается открытым, и, скорее всего, ситуацию не прояснит субботняя сессия наличного рынка, которая, в свою очередь, будет искажена преддверием длинных выходных.



US