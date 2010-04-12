По-видимому, имелось ввиду, что нальют сейчас, а скажется после НГ.
Хотя пока что не заметно, чтобы "наливали", похоже, нечего.
Даже досрочную выплату пенсий, как в прошлом году, не сделали.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:26
По-видимому, имелось ввиду, что нальют сейчас, а скажется после НГ.
Хотя пока что не заметно, чтобы "наливали", похоже, нечего.
Даже досрочную выплату пенсий, как в прошлом году, не сделали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:33
И какой вывод из этого? Это хорошо или плохо?
Вообще, три месяца -- не очень показательный срок, поэтому такая статистика не несёт особой информации. Часто оптимальна стратегия с перевертыванием между валютами с периодичностью в полгода или даже реже. А в последнее время случаются довольно длинные, но вялые по динамике тренды (неважно, вверх или вниз), когда переходы между валютами обессмысливаются маржой.
Ну и не будем забывать, что бегать и менять взад-вперёд каждые 2 недели, просто ради процесса, -- это один из паттернов оленей.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:38
Вадюшка
Так для пересичного стандартная схема, образно: при укреплении ниже 27 он побежит сдавать зеленый непотриб, а если увидит 30+ побежит покупать)
Вот попал в одну сторону и в другую, сейчас передых нужен)
Я начал покупать с 27,90, последние покупки вчера и сегодня по 27,47 в теплом банке)
Грн почти всю утилизировал, если следующую неделю будем опять проваливаться утилизирую под 0
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:05
Re: Валютный рынок в контексте
Гагарін 27.71/27.80.
|