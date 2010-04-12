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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7221722272237224

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:26

  Starikan написав:
  Zebra написав: Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.

Бюджетная гривна в январе? Это что-то новое :mrgreen:

По-видимому, имелось ввиду, что нальют сейчас, а скажется после НГ.
Хотя пока что не заметно, чтобы "наливали", похоже, нечего. :(
Даже досрочную выплату пенсий, как в прошлом году, не сделали. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:33

  ЛАД написав:Кстати, о роли населения на вал. рынке:
"Несмотря на то что большинство украинцев предпочли бы хранить сбережения в иностранной валюте, только 15% опрошенных за последние три месяца совершали валютные операции: 6% — только покупали, 4% — только продавали, 5% — покупали и продавали валюту. А подавляющее большинство жителей страны (82%) за последние три месяца не покупали и не продавали валюту", — приводят цифры социологи.

https://kurs.com.ua/novost/91696-sberezhenija-naselenija-gde-i-kak-hranjat-dengi/

И какой вывод из этого? Это хорошо или плохо? :)

Вообще, три месяца -- не очень показательный срок, поэтому такая статистика не несёт особой информации. Часто оптимальна стратегия с перевертыванием между валютами с периодичностью в полгода или даже реже. А в последнее время случаются довольно длинные, но вялые по динамике тренды (неважно, вверх или вниз), когда переходы между валютами обессмысливаются маржой.

Ну и не будем забывать, что бегать и менять взад-вперёд каждые 2 недели, просто ради процесса, -- это один из паттернов оленей.
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:38

Вадюшка

Так для пересичного стандартная схема, образно: при укреплении ниже 27 он побежит сдавать зеленый непотриб, а если увидит 30+ побежит покупать)

Вот попал в одну сторону и в другую, сейчас передых нужен)

Я начал покупать с 27,90, последние покупки вчера и сегодня по 27,47 в теплом банке)

Грн почти всю утилизировал, если следующую неделю будем опять проваливаться утилизирую под 0
Sashulik
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:05

Re: Валютный рынок в контексте

Гагарін 27.71/27.80.
Перес де Куэльяр
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