RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7222722372247225

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:50

  ЛАД написав:Кстати, о роли населения на вал. рынке:
"Несмотря на то что большинство украинцев предпочли бы хранить сбережения в иностранной валюте, только 15% опрошенных за последние три месяца совершали валютные операции: 6% — только покупали, 4% — только продавали, 5% — покупали и продавали валюту. А подавляющее большинство жителей страны (82%) за последние три месяца не покупали и не продавали валюту", — приводят цифры социологи.

https://kurs.com.ua/novost/91696-sberezhenija-naselenija-gde-i-kak-hranjat-dengi/


вьетнамцы с 7км в опросе участвовали? нет?
тогда этот опрос ни о чем...заказная работа

я такой соц.опрос напишу не слезая со стула
prodigy
 
Повідомлень: 4589
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1994 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:00

Re: Валютный рынок в контексте

"Космонавт" ще вгору 27.72/27.83. От і буде вам загон.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 06.01.17
Подякував: 740 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:03

  Перес де Куэльяр написав:Гагарін 27.71/27.80.

Уже 27,72/26,83. :)
Но вообще обменки, у кот. есть сайты, дружно подняли продажу до 27,80.

Вадюшка
И какой вывод из этого? Это хорошо или плохо? :)

Зто не хорошо, и не плохо. Просто иллюстрация того, что не стоит преувеличивать участие населения Украины в валютном рынке.

prodigy
"Вьетнамцы с 7км" это, скорее, менялы, чем "население Украины". :)
Понятно, что опрос среди менял даст результат 100% покупающих и продающих каждый день.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11114
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3443 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:08

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  Zebra написав: Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.
Бюджетная гривна в январе? Это что-то новое :mrgreen:
По-видимому, имелось ввиду, что нальют сейчас, а скажется после НГ.
Хотя пока что не заметно, чтобы "наливали", похоже, нечего. :(
Даже досрочную выплату пенсий, как в прошлом году, не сделали. :)

Уже сто раз писали, что бюджет не выполняется (в отличие от прошлого года). Спасают только облигации и отчасти транши (не МВФ). И до конца года остались считанные дни.
Все равно пророки "распила" и "наливайки" никак не успокоятся.

А вообще это имхо совковая глупость - обнуление неизрасходованных бюджетных средств в начале года. Возможно, я чего-то не понимаю в этой финансовой арифметике.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15104
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:14

  Перес де Куэльяр написав:"Космонавт" ще вгору 27.72/27.83. От і буде вам загон.

уже 85 высоту набрал

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 672
З нами з: 10.04.07
Подякував: 47 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:14

  Starikan написав:.....
Уже сто раз писали, что бюджет не выполняется (в отличие от прошлого года). Спасают только облигации и отчасти транши (не МВФ). И до конца года остались считанные дни.
Все равно пророки "распила" и "наливайки" никак не успокоятся.

А вообще это имхо совковая глупость - обнуление неизрасходованных бюджетных средств в начале года. Возможно, я чего-то не понимаю в этой финансовой арифметике.

Никто и не спорит, что это глупость, но тем не менее эта глупость "имеет место быть", и пока что была каждый год.
И деньги каждый год откуда-то находились, хотя бюджет у нас дефицитный не первый год. Поэтому и "пророки "распила" и "наливайки" никак не успокоятся". Посмотрим, как будет. Хотя, похоже, этот год будет необычным и в этом отношении. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11114
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3443 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Кстати, о роли населения на вал. рынке:

15% - это очень много.
Реальные деньги есть у значительно меньшего процента населения, но не факт, что эти люди соглашаются участвовать в опросах. По наблюдениям за объявлениями о признании банков неплатежеспособными (я сознательно беру не общую статистику), вне гарантий фонда оказывается 2-3% вкладчиков, чьи вклады составляют около половины от общей суммы.
Несмотря на столь высокую вовлеченность населения в валютные операции, я полагаю, что его роль в формировании курса не слишком существенна.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3433
З нами з: 02.09.15
Подякував: 813 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:37

  Перес де Куэльяр написав:"Космонавт" ще вгору 27.72/27.83. От і буде вам загон.

Чорний брат має рацію.
А я маю кулемета.
Раз Гагарін піднімає курси,значить попит перевищує пропозицію.Та й Кицька вчора писала,що гривні доху..,багато.
tea
 
Повідомлень: 16311
З нами з: 15.11.08
Подякував: 451 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:42

  Яша написав:
  Перес де Куэльяр написав:"Космонавт" ще вгору 27.72/27.83. От і буде вам загон.

уже 85 высоту набрал

*Відправлено з Чату

Зверніть увагу - різниця між міжбанком і Гагаріним 45 копійок.
tea
 
Повідомлень: 16311
З нами з: 15.11.08
Подякував: 451 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 7222722372247225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, imlex, tea і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1402, 1403, 1404
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14038 1607968
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 10:54
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1383222
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 252583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11312)
22.12.2018 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.