ЛАД написав:Кстати, о роли населения на вал. рынке:
"Несмотря на то что большинство украинцев предпочли бы хранить сбережения в иностранной валюте, только 15% опрошенных за последние три месяца совершали валютные операции: 6% — только покупали, 4% — только продавали, 5% — покупали и продавали валюту. А подавляющее большинство жителей страны (82%) за последние три месяца не покупали и не продавали валюту", — приводят цифры социологи.
Zebra написав: Впереди январь-февраль. Скоро нальют бюджетной гривны и понеслась опять.
Бюджетная гривна в январе? Это что-то новое
По-видимому, имелось ввиду, что нальют сейчас, а скажется после НГ. Хотя пока что не заметно, чтобы "наливали", похоже, нечего. Даже досрочную выплату пенсий, как в прошлом году, не сделали.
Уже сто раз писали, что бюджет не выполняется (в отличие от прошлого года). Спасают только облигации и отчасти транши (не МВФ). И до конца года остались считанные дни. Все равно пророки "распила" и "наливайки" никак не успокоятся.
А вообще это имхо совковая глупость - обнуление неизрасходованных бюджетных средств в начале года. Возможно, я чего-то не понимаю в этой финансовой арифметике.
Starikan написав:..... Уже сто раз писали, что бюджет не выполняется (в отличие от прошлого года). Спасают только облигации и отчасти транши (не МВФ). И до конца года остались считанные дни. Все равно пророки "распила" и "наливайки" никак не успокоятся.
А вообще это имхо совковая глупость - обнуление неизрасходованных бюджетных средств в начале года. Возможно, я чего-то не понимаю в этой финансовой арифметике.
Никто и не спорит, что это глупость, но тем не менее эта глупость "имеет место быть", и пока что была каждый год. И деньги каждый год откуда-то находились, хотя бюджет у нас дефицитный не первый год. Поэтому и "пророки "распила" и "наливайки" никак не успокоятся". Посмотрим, как будет. Хотя, похоже, этот год будет необычным и в этом отношении.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Кстати, о роли населения на вал. рынке:
15% - это очень много. Реальные деньги есть у значительно меньшего процента населения, но не факт, что эти люди соглашаются участвовать в опросах. По наблюдениям за объявлениями о признании банков неплатежеспособными (я сознательно беру не общую статистику), вне гарантий фонда оказывается 2-3% вкладчиков, чьи вклады составляют около половины от общей суммы. Несмотря на столь высокую вовлеченность населения в валютные операции, я полагаю, что его роль в формировании курса не слишком существенна.