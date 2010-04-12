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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7224722572267227>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:49

  Оленъ в kедах написав:ЁТМ. Когда бакс дорожать будет??? Конец года , а вы..ли и высушили с этим курсом, надо баксы менять, но в рот е. по такому сдавать, надо было оленям с военным впарить, но ктож знал что они за день угомонятся..

Кабанчик, успаГойся
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:52

  tea написав:
  Яша написав:
  Перес де Куэльяр написав:"Космонавт" ще вгору 27.72/27.83. От і буде вам загон.

уже 85 высоту набрал

*Відправлено з Чату

Зверніть увагу - різниця між міжбанком і Гагаріним 45 копійок.
Тихенько Чай, напишете у вівторок, ще «три зірки» не зійшлися . Добра нагода ризикнути 50/50 або, або.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 22 гру, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:53

Привет из Днепра-9


Дата: 22 декабря 2018 г. 15.48

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,67/27,75 UAH/USD (с утра – 27,63/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,68/27,77 UAH/USD)
€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,395/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,395/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,410 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги субботы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень «вялой» ликвидностью.

До полудня постепенно нарастали клиентские покупки СКВ, формируя доминирование спроса и провоцируя рост действующих цен.

Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне более агрессивным спроса на СКВ: 27,68/27,77 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе покупок больше, ликвидность невысокая.

После обеда на местном рынке торговая активность пошла на спад. Благодаря поднявшимся к полудню ценам из-за преобладания клиентского спроса, офера стали тоже расти, постепенно выравнивая рынок в равновесие.
Послеобеденная сбалансированность и понизившаяся торговая активность позволила местным дилерам немного понизить действующие цены, пытаясь «дисконтной терапией» стимулировать обороты.
Нельзя сказать, что это удалось в полной мере – поредевшие к субботе ряды клиентов давали о себе знать – по итогам дня, несмотря на сложившееся равновесие спроса и предложение, ликвидность понизилась, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», что хуже показателей предыдущей сессии.


Дата: 22 декабря 2018 г. 15.18
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,65/27,74 UAH/USD (с утра 27,55/27,65 UAH/USD, к полудню 27,65/27,74 UAH/USD, к обеду 27,70/27,75 UAH/USD)
€ 31,48/31,60 UAH/EUR (с утра 31,46/31,65 UAH/EUR, к полудню 31,48/31,60 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался очень неспешный восходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «ненавязчивым» клиентским спросом, связанным с появлением на рынке столицы толики «свежей» гривни.

На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали рост в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,65/27,74 UAH/USD, евро – 31,48/31,60 UAH/EUR.

После обеда на киевском наличном рынке спрос и предложение выровнялись ставшим более активным клиентским «приносом». Сформировавшееся равновесие покупок и продаж позволило местным валютчикам не изменять установившиеся к полудню действующие цены.

По итогам дня на рынке Киева относительное равновесие спроса и предложения при незначительном преобладании спроса. Этот незначительный «перекос», а также торговля в «рабочую» субботу, стали основными причинами незначительного снижения ликвидности, заслужившей от киевских валютчиков «тройку с плюсом», что немного хуже показателей предыдущей сессии.

Дата: 22 декабря 2018 г. 16.32

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,67/27,80 UAH/USD (с утра - 27,65/27,75 UAH/USD, к полудню – 27,65/27,75 UAH/USD)
€ – 31,45/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню – 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,398/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,396/0,405 UAH/RUB, к полудню 0,400/0,405 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.

До полудня это настроение в целом сохранилось, хотя клиентский интерес к доллару начал постепенно угасать.

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.
На этом фоне в городе действовали цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья продолжалось постепенное выравнивание рынка, которое до конца завершить не удалось – по итогам дня относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.
Этот символически «перекос» не помешал росту итоговой ликвидности торгов, заслужившей от запорожских дилеров «четверку» и повысившей «посредственные» показатели предыдущей сессии.


Дата: 22 декабря 2018 г. на 15.05

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,71/27,80 UAH/USD (с утра - 27,60/27,73 UAH/USD, к полудню - 27,65/27,73 UAH/USD)
€ – 31,45/31,58 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,68 UAH/EUR, к полудню - 31,43/31,65 UAH/EUR)
RUB 0,397/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,396/0,406 UAH/RUB, к полудню - 0,397/0,402 UAH/RUB)

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:56

  tea написав:Зверніть увагу - різниця між міжбанком і Гагаріним 45 копійок.

Звернув. И это ещё не выходные, с конвертацией гривны комерсов в доллар. К среде или гагарин сдуется, или межбанк надуется. Думается, кислорода гагаринцам хватит.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:00

  Яша написав:
  tea написав:Зверніть увагу - різниця між міжбанком і Гагаріним 45 копійок.

Звернув. И это ещё не выходные, с конвертацией гривны комерсов в доллар. К среде или гагарин сдуется, или межбанк надуется. Думается, кислорода гагаринцам хватит.

*Відправлено з Чату


Іноді буває,що міжбанк і готівка йдуть в різних напрямках.На міжбанку в понеділок може бути пропозиція вище попиту,а у Гагаріна - попит вище пропозиції.
Бували в минулому році дні,коли готівка і міжбанк відрізнядись на 1 гривню і більше.
Чорний брат може підтвердити.Він чорним олівцем в чорному блокноті все записує.
П.С.Крім того - Гагарін сидить найближче до Благовіщенського собору.Відеокамери показують,як попи московського партіархату бігають щонеділі до Гагаріна виручку міняють на долари.А форумчани думали - а чого Гагарін після того,як переїхав з підвалу,почав працювати по неділях.Для тих,хто не знає Кондопоги,підвал знаходиться десь на 400-500 метрів дальше від Благовіщенського Собору.
Гагарін - спекулянт і барига!!! (с)
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:13

Всякое бывает. И у чёрного брата могут быть белые пальцы. 700млн ндс за два последних дня, скудная бюджетная мойка, свеженапечатанная декабрьская гривна (примерно млрд в день) не дадут скучать уже довольно скоро.Зарплата бывшим коллегам пана холявы вчера упала на карточки, пенсы тоже не пасут задних. Совсем скоро частичнонапечатанное появится в наличном обороте.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Яша в Суб 22 гру, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:19

  tea написав:
  Яша написав:
  Перес де Куэльяр написав:"Космонавт" ще вгору 27.72/27.83. От і буде вам загон.

уже 85 высоту набрал

*Відправлено з Чату

Зверніть увагу - різниця між міжбанком і Гагаріним 45 копійок.


Отмечает юбилей Дм. Рогозина?

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:22

  tea написав:Іноді буває,що міжбанк і готівка йдуть в різних напрямках.На міжбанку в понеділок може бути пропозиція вище попиту,а у Гагаріна - попит вище пропозиції. Бували в минулому році дні,коли готівка і міжбанк відрізнядись на 1 гривню і більше. Чорний брат може підтвердити.Він чорним олівцем в чорному блокноті все записує.

В понеділок-вівторок вихідні, писав в обід, що в цей період правитимуть «балом» обмінники, та валютчики . Харків сьогодні є драйвером «загону»
в обличчі головного «Космонавта», Київ підгальмовував до обід, але потім теж пішов ріст котирувань, весь попит на валюту до середи будуть балансувати . Яша правий, бізнес трохи задасть «жару» на готівці, можливо і до 28 дійдемо.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:23

  Яша написав:
  tea написав:Зверніть увагу - різниця між міжбанком і Гагаріним 45 копійок.

Звернув. И это ещё не выходные, с конвертацией гривны комерсов в доллар. К среде или гагарин сдуется, или межбанк надуется. Думается, кислорода гагаринцам хватит.

*Відправлено з Чату

Это фонд гарантирования вкладов начал выплачивать 1 милиард гривен вкладчикам втб
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:28

  J написав:Это фонд гарантирования вкладов начал выплачивать 1 милиард гривен вкладчикам втб

Я в курсе. Но, думаю, большая часть этих денег останется лишь записями вновь оформленных банковских документов.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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