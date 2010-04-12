Додано: Суб 22 гру, 2018 15:53

Привет из Днепра-9





Дата: 22 декабря 2018 г. 15.48



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,67/27,75 UAH/USD (с утра – 27,63/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,68/27,77 UAH/USD)

€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,395/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,395/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,410 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги субботы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень «вялой» ликвидностью.



До полудня постепенно нарастали клиентские покупки СКВ, формируя доминирование спроса и провоцируя рост действующих цен.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне более агрессивным спроса на СКВ: 27,68/27,77 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе покупок больше, ликвидность невысокая.



После обеда на местном рынке торговая активность пошла на спад. Благодаря поднявшимся к полудню ценам из-за преобладания клиентского спроса, офера стали тоже расти, постепенно выравнивая рынок в равновесие.

Послеобеденная сбалансированность и понизившаяся торговая активность позволила местным дилерам немного понизить действующие цены, пытаясь «дисконтной терапией» стимулировать обороты.

Нельзя сказать, что это удалось в полной мере – поредевшие к субботе ряды клиентов давали о себе знать – по итогам дня, несмотря на сложившееся равновесие спроса и предложение, ликвидность понизилась, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», что хуже показателей предыдущей сессии.





Дата: 22 декабря 2018 г. 15.18

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,65/27,74 UAH/USD (с утра 27,55/27,65 UAH/USD, к полудню 27,65/27,74 UAH/USD, к обеду 27,70/27,75 UAH/USD)

€ 31,48/31,60 UAH/EUR (с утра 31,46/31,65 UAH/EUR, к полудню 31,48/31,60 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался очень неспешный восходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «ненавязчивым» клиентским спросом, связанным с появлением на рынке столицы толики «свежей» гривни.



На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали рост в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,65/27,74 UAH/USD, евро – 31,48/31,60 UAH/EUR.



После обеда на киевском наличном рынке спрос и предложение выровнялись ставшим более активным клиентским «приносом». Сформировавшееся равновесие покупок и продаж позволило местным валютчикам не изменять установившиеся к полудню действующие цены.



По итогам дня на рынке Киева относительное равновесие спроса и предложения при незначительном преобладании спроса. Этот незначительный «перекос», а также торговля в «рабочую» субботу, стали основными причинами незначительного снижения ликвидности, заслужившей от киевских валютчиков «тройку с плюсом», что немного хуже показателей предыдущей сессии.



Дата: 22 декабря 2018 г. 16.32



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,67/27,80 UAH/USD (с утра - 27,65/27,75 UAH/USD, к полудню – 27,65/27,75 UAH/USD)

€ – 31,45/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню – 31,40/31,65 UAH/EUR)

RUB – 0,398/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,396/0,405 UAH/RUB, к полудню 0,400/0,405 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.



До полудня это настроение в целом сохранилось, хотя клиентский интерес к доллару начал постепенно угасать.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.

На этом фоне в городе действовали цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья продолжалось постепенное выравнивание рынка, которое до конца завершить не удалось – по итогам дня относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.

Этот символически «перекос» не помешал росту итоговой ликвидности торгов, заслужившей от запорожских дилеров «четверку» и повысившей «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 22 декабря 2018 г. на 15.05



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,71/27,80 UAH/USD (с утра - 27,60/27,73 UAH/USD, к полудню - 27,65/27,73 UAH/USD)

€ – 31,45/31,58 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,68 UAH/EUR, к полудню - 31,43/31,65 UAH/EUR)

RUB 0,397/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,396/0,406 UAH/RUB, к полудню - 0,397/0,402 UAH/RUB)



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