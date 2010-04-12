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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7224722572267227

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:01

  Яша написав:Всякое бывает. И у чёрного брата могут быть белые пальцы.

Всяке може бути. :mrgreen:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... WHq0l1XkQR

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Ii7c5vKADA
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:01

ЛАД
вообще-то любые опросы никогда не бывают даже на 70% правдивыми...
поэтому не вижу в них смысл, но если кто-то оплачивает эту работу,
то почему бы не заработать

какие у народа мысли по курсу на последние дни года?

зашел на голосовалку Чая/Файслеса и было шокирован: Чай заваривает круто по 28,70
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:18

  prodigy написав:ЛАД
вообще-то любые опросы никогда не бывают даже на 70% правдивыми...
поэтому не вижу в них смысл, но если кто-то оплачивает эту работу,
то почему бы не заработать

какие у народа мысли по курсу на последние дни года?

зашел на голосовалку Чая/Файслеса и было шокирован: Чай заваривает круто по 28,70


Некорректный вопрос. Требуется уточнение наличного или безналичного.

Безналичный 26-го вниз, 27-го, возможна остановка отката.

С вечера пятницы пути наличного и безналичного доллара разошлись.

US

PS

Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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  #<1 ... 7224722572267227
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