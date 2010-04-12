Всяке може бути.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:01
Всяке може бути.
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:01
ЛАД
вообще-то любые опросы никогда не бывают даже на 70% правдивыми...
поэтому не вижу в них смысл, но если кто-то оплачивает эту работу,
то почему бы не заработать
какие у народа мысли по курсу на последние дни года?
зашел на голосовалку Чая/Файслеса и было шокирован: Чай заваривает круто по 28,70
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:18
Некорректный вопрос. Требуется уточнение наличного или безналичного.
Безналичный 26-го вниз, 27-го, возможна остановка отката.
С вечера пятницы пути наличного и безналичного доллара разошлись.
US
PS
Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.
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